Mercato : L’OGC Nice ouvre la porte à un gros départ cet été

L’OGC Nice vit actuellement un moment de grosse pression avec des départs majeurs. Qualifié pour l’Europe, les Aiglons se préparent à lancer la saison prochaine sans certains joueurs pourtant clés.

Mercato : Khéphren Thuram pourrait quitter l’OGC Nice

Le milieu de terrain de l’OGC Nice est au cœur des rumeurs de transfert cet été. Après une saison 2023-2024 en demi-teinte, où il a été moins en vue que lors des saisons précédentes, Khéphren Thuram pourrait être sur le départ. L’OGC Nice, qui vient de conclure la saison avec une qualification européenne, se trouve dans une période de transition et pourrait envisager de vendre Thuram, surtout qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.

Depuis l’été dernier, le départ de Khéphren Thuram de l’OGC Nice était considéré comme une certitude. Le Français a pris la décision choc de rester à Nice en début de saison, malgré l’intérêt de bénéficier de ses services dans toute l’Europe. Nice-Matin n’exclut pas qu’il recommence.

Un bon de sortie de l’OGC Nice pour Khéphren Thuram

Tout comme son ami proche et coéquipier en club et international Jean-Clair Todibo, Thuram sera autorisé à quitter Nice cet été. A seulement un an de son contrat actuel, c’est le bon moment pour le joueur de 23 ans et la direction de l’OGC Nice de se séparer, afin de permettre à ce dernier d’encaisser une rémunération.

Cependant, il y a un problème. La saison de Thuram n’a pas été entièrement convaincante. Pour Nice, cela signifiera certainement des honoraires moins élevés, tandis que pour Khéphren Thuram, les prétendants pourraient être moins prestigieux.

Dans ce contexte, le milieu de terrain, dont la carrière est désormais dirigée par Meïssa Ndiaye (qui est également l’agent du frère de Thuram, Marcus), pourrait prendre la décision de rester une nouvelle fois puis de quitter le club en transfert gratuit à la fin de la saison prochaine, tout comme Marcus Thuram l’a fait lorsqu’il a rejoint l’Inter Milan.