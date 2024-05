Mercato : Guerre déclarée contre Fonseca à Milan, l’OM peut s’en frotter les mains ?

Paulo Fonseca est annoncé proche de rejoindre le Milan AC, en Italie. Une annonce qui ne fait pas que des heureux puisqu’il y a déjà des actes de contestations quant à l’arrivée du Portugais.

Mercato : Après Lopetegui, c’est au tour de Fonseca d’être rejeté à Milan

L’arrivée potentielle de Paulo Fonseca à l’AC Milan a suscité une vague de contestations parmi les supporters du club italien. Selon La Gazzetta dello Sport, les fans expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Nonfonseca, qui fait écho à une précédente campagne contre Julen Lopetegui, marquée par le hashtag Nopetegui.

Les supporters milanais semblent sceptiques quant à la capacité du Portugais à prendre la relève de Stefano Pioli, critiquant notamment son passage à l’AS Roma. Face à cette pression populaire, Lopetegui a dû reconsidérer ses options et a fini par s’engager au profit de West Ham en Premier League. Mais avec Fonseca, cela risque visiblement de ne pas se reproduire.

Fonseca conspué à Milan, une aubaine pour l’OM ?

En parallèle, l’Olympique de Marseille (OM) pourrait tirer profit de cette situation. La presse italienne a brièvement mentionné l’intérêt du club de Pablo Longoria pour l’ancien de la Roma, avec des rumeurs d’un contrat de trois ans et d’un salaire important proposé par le club français.

Cependant, le technicien portugais a nié tout accord avec l’OM, affirmant qu’il est entièrement concentré sur les derniers matchs de la saison avec Lille et qu’il prendra une décision concernant son avenir après. En dépit de ce désamour du public rossonero pour l’entraîneur lillois, Marseille devrait bien pouvoir accélérer ses démarches pour trouver un autre candidat pour le poste d’entraîneur.

A Milan, Fonseca est bien l’élu

Selon Gianluca Dimarzio, Paulo Fonseca est l’élu pour être le prochain entraîneur du Milan AC et le Portugais lui-même semble avoir été convaincu par le projet des Rossoneri. Sur le plan financier, Fonseca prendrait moins à Milan que ce que lui offriraient les deux équipes françaises (Lille et Marseille), mais le Portugais est convaincu par le projet à long terme (trois ans) et les garanties d’une équipe compétitive.

Par ailleurs, la possibilité d’un retour en Italie fait la différence dans le choix de l’entraîneur. Pour parvenir à la formalisation de l’accord, il faudra cependant attendre le départ de Pioli (à ces heures-là, il y a des contacts continus entre les parties) et alors Fonseca devra communiquer la décision finale à Lille et Marseille, précise le journaliste italien.