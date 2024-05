Mercato PSG : L’arrivée de Safonov remise en cause par la justice ?

Annoncé comme presque bouclé pour le mercato d’été, le transfert de Matvey Safonov du FK Krasnodar au PSG pourrait finalement capoter pour une histoire de justice. Explications.

Accord entre le PSG et Krasnodar pour Matvey Safonov

Avec le départ de Keylor Navas et celui probable de Sergio Rico, dont le contrat expire le 30 juin prochain, la recherche d’un nouveau gardien de but est devenue l’un des objectifs du Paris Saint-Germain lors du mercato estival qui s’approche. Ces dernières semaines, les noms de Lucas Chevalier (LOSC), Alban Lafont (Nantes) et Diant Ramaj (Ajax Amsterdam) ont été évoqués, mais selon les médias russes, le successeur de Keylor Navas devrait finalement débarquer en provenance du FK Krasnodar.

En effet, le journal Championat révèle que le PSG serait tombé sous le charme de Matvey Safonov. À 25 ans, il est devenu l’un des hommes forts de son club, mais également de la sélection russe, depuis maintenant trois ans. Une régularité qui n’a pas échappé aux grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain.

Luis Campos serait même déjà parvenu à un accord verbal avec les dirigeants de Krasnodar pour le transfert de Matvey Safonov à hauteur de 20 millions d’euros plus des bonus. Si cet accord se confirme, il devrait être officialisé après la fin de la saison du championnat russe, dont la dernière journée se jouera ce samedi. Sauf que l’affaire pourrait capoter pour une histoire extrasportive.

L’ex-femme de Safonov prêt à bloquer son arrivée au PSG ?

Après son divorce en octobre 2021, Matvey Safonov est en litige avec son ex-femme Anastasia Kazachek en 2023 pour la garde de leur fille. Le dernier rempart du FK Krasnodar réclame la garde de cette dernière et refuse de verser une pension alimentaire à sa mère. Avec des rumeurs persistantes d’un possible transfert de Safonov au PSG, l’avocat de son ex-femme est sorti du silence pour alerter la justice.

« Nous sommes heureux que la carrière de Matvey se développe et son passage au PSG serait certainement une nouvelle positive pour nous, car une carrière sportive est très courte et nous aimerions que Matvey atteigne le maximum dans le sport. Nous agissons exclusivement dans l’intérêt de l’enfant et nous pensons que le succès sportif de Matvey contribuera au développement harmonieux de sa fille », a expliqué l’avocat d’Anastasia Kazachek au micro de Sport-Express avant d’afficher son opposition à un déménagement de Safonov à Paris.

« Son éventuel passage au PSG nous pose forcément de nombreuses questions. Par exemple, comment Matvey envisage-t-il d’élever sa fille en France avec son emploi du temps sportif chargé ? À notre avis, c’est absurde : enlever un enfant à sa mère et l’emmener dans un pays étranger… Nous ne permettrons pas cela et souhaitons à Matvey davantage de succès sur le terrain de football », ajoute l’homme de droit.

Reste maintenant à savoir si cette affaire remettra totalement en cause le transfert du natif de Krasnodar au Paris Saint-Germain cet été. À suivre…