Mercato : Un nouveau prétendant pour Rayan Cherki en Premier League

Déjà sur les tablettes de grands clubs européens, Rayan Cherki, meneur de jeu de l’OL, plait à un nouveau prétendant en Premier League. Et la piste semble idéale.

Un mercato crucial pour Rayan Cherki

Le départ de Rayan Cherki de l’OL se rapproche. À la suite de son message, qui ressemble fort à un adieu à son club formateur, les équipe désireuses de le recruter ont commencé à s’activer. Le PSG est toujours sur le coup en Ligue 1. En Espagne, le FC Barcelone est en embuscade. En Premier League, Chelsea, Tottenham ou encore Manchester United sont à la lutte pour s’offrir le polyvalent milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

En fin de contrat à l’OL en juin 2025, Rayan Cherki est plus proche d’un départ que d’une possible prolongation de son contrat à Lyon. Surtout qu’il avait été retenu par John Textor la saison dernière. Il disposerait d’un bon de sortie pour cet été. La rencontre entre l’OL et les représentants du joueur de 20 ans, après la finale de la coupe de France, s’annonce donc cruciale pour toutes les parties.

Rayan Cherki, le futur Ben Arfa de Newcastle United ?

Entretemps, Newcastle United est arrivé sur les rangs pour Rayan Cherki. D’après les informations de HITC, il est suivi par le club passé sous pavillon saoudien en octobre 2021. L’international Espoir français est déjà annoncé comme le futur Hatem Ben Arfa chez les Magpies.

« Newcastle possède une riche histoire avec les joueurs français, dont David Ginola, Laurent Robert, Hatem Ben Arfa ou encore Allan Saint-Maximin. Et Rayan Cherki pourrait être le prochain. En tout cas, l’idée de recruter un autre joueur français intéressant ravirait les supporters », a écrit le site internet britannique.