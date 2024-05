Mercato OGC Nice : Robson Bambu devrait rester au Portugal

Alors qu’il était considéré comme un grand espoir, Robson Bambu n’a pas réussi à montrer son plein potentiel à Nice et se fait prêter par les dirigeants. En prêt à Arouca, le défenseur brésilien intéresse le SC Braga.

Robson Bambu se plait au Portugal

Alors qu’il fait une saison de 10 matchs avec Arouca, Robson Bambu plait au Portugal et inversement. Avec l’OGC Nice, c’est différent de par le peu de temps de jeu qu’il a eu, c’est-à-dire, seulement une vingtaine de matchs. Un problème qui a persisté malgré les différents entraîneurs qui ont dirigé l’équipe.

Pour essayer de gratter de plus en plus de temps de jeu, le défenseur âgé de 26 ans a été prêté au Brésil, aux Corinthians puis à Vasco de Gama en janvier 2023 pour ensuite repartir un an plus tard au mercato hivernal du côté du Portugal en direction d’Arouca.

Selon le média portugais A Bola, Robson Bambu a attiré l’attention des recruteurs du SC Braga. Le défenseur brésilien entrera dans la dernière année de son contrat avec les Niçois. Cela devrait faciliter les négociations entre le club portugais et Niçois. Une situation qui peut permettre aux Niçois de mieux travailler pour le marché estival en approche.

SC Braga está muito perto de alcançar um acordo com o OGC Nice para a contratação de Robson Bambu, segundo o jornalista @LeMechenoua. pic.twitter.com/W7OBN2qZmO — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 24, 2024

Nice va devoir faire un mercato juste

Avec le départ officialisé de Farioli et celui de Ghisolfi, l’OGC Nice est dans l’incertitude concernant l’équipe qui sera alignée en Ligue Europa la saison prochaine. L’actionnaire majoritaire souhaite réduire l’envergure de l’effectif et va devoir trouver des éléments intéressants pour l’équipe lors du prochain mercato.

Ce qui est sûr, c’est que le mercato est déjà acté pour Robson Bambu, qui quittera les Aiglons à la fin de son prêt avec Arouca pour rejoindre Braga, selon Le Parisien. Pour d’autres, comme Khephren Thuram ou Jean-Clair Todibo, leur avenir après le mercato reste encore flou de par l’intérêt que porte le PSG pour ces joueurs ou encore d’autres clubs européens, comme c’est le cas en Angleterre.