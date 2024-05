Mercato OM : Aubameyang lâche une grosse annonce sur son avenir

Aubameyang, auteur d’une excellente saison avec l’OM, est à la croisée des chemins pour son avenir. Annoncé vers un possible départ, l’attaquant gabonais a lâché une annonce sur son avenir.

Aubameyang, l’étincelle d’une saison compliquée pour l’OM

Revenu à l’OM pour se relancer après une saison de galère à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a rappelé qu’il reste un buteur de classe mondiale. L’attaquant gabonais a pris du temps mais a fini par s’imposer comme la première arme offensive du club phocéen. Ses performances ont été un facteur clé dans les succès de l’équipe cette saison, alors qu’il a retrouvé le plein de sa forme sous Jean-Louis Gasset.

Aubameyang a été prolifique devant le but, trouvant le fond des filets à de nombreuses reprises et se plaçant parmi les meilleurs buteurs de la ligue. Il aura marqué un total de 29 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa vitesse et sa technique ont permis de créer des espaces et des opportunités pour ses coéquipiers, ce qui a eu un impact significatif sur le jeu offensif de l’OM.

Aubameyang vers un départ de l’OM ?

En tant que joueur expérimenté, il a également apporté un leadership et une expérience précieuse au sein du vestiaire, contribuant à l’esprit d’équipe et à la cohésion. Avec ses belles performances, l’international gabonais a logiquement tapé dans l’œil de certains clubs. Aubameyang a reçu une offre mirobolante de l’Arabie Saoudite mais a clairement indiqué sa volonté de rester en Europe.

Même si la Panthère ne perd pas de vue l’importance du volet financier, son choix est de continuer à profiter de son talent et du football du haut de niveau. « Même si je ne néglige pas totalement cet aspect, j’avais à cœur de laisser une bonne image de moi en partant d’Europe et ne pas rester sur une saison ratée à Chelsea. L’OM a été mon défi », avait-il expliqué dans des déclarations relayées par Foot Mercato.

Aubameyang a tranché pour son avenir

Après une saison aussi fabuleuse et convaincante à l’OM, l’ancien du FC Barcelone a bien l’intention de poursuivre l’aventure sur la Canebière. Alors que des rumeurs l’annoncent sur le départ, PEA a fait savoir qu’il sera bien là encore la saison prochaine. L’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine et le Gabonais en est bien déçu.

« Sur le plan personnel, tout le monde le sait, la saison n’a pas bien commencé et après le rythme est revenu, ça reste une saison honorable mais au finale ce m’importe peu, j’aurai préféré me qualifier pour l’Europe. (…) pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, il faudra beaucoup de travail. Et oui je serai là », a ainsi déclaré le buteur de l’Olympique de Marseille, comme rapporté par Football Club de Marseille.