Mercato : Liverpool veut détruire les plans du PSG pour cette priorité

Le PSG travaille à attirer l’un des plus gros talents du football français sur ce mercato. Mais Liverpool semble plus que jamais engagé à détourner la cible parisienne.

Mercato : Le PSG séduit par Leny Yoro

Leny Yoro est un défenseur français né en 2005 qui joue à Lille. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des jeunes talents les plus recherchés sur le marché. Il n’a que 18 ans mais compte déjà un nombre impressionnant de matchs à son actif. Lors de la saison 2023/24, le défenseur central a enregistré 32 apparitions et 2 buts en Ligue 1 .

En Ligue Europa Conférence, entre les matches de qualification et les matches non qualificatifs, le Français a disputé neuf matches et marqué un but, celui du match contre Rijeka. Malgré son jeune âge, Leny Yoro a déjà fait ses débuts avec l’équipe de France U23 le 22 mars dernier, lors de la victoire 3-2 contre la Côte d’Ivoire. Le défenseur, comme souligné précédemment, est l’un des plus recherchés d’Europe.

Le PSG en rêve, Yoro a la tête ailleurs

L’international français U21 devrait quitter les Dogues après une saison décisive avec l’équipe de Paulo Fonseca. Le PSG est l’une des grandes destinations annoncées pour le joueur, Paris serait même proche d’un accord pour le joueur. Mais tout porte à croire que Leny Yoro est bien plus loin que proche du Parc des Princes puisqu’ils auraient du mal à trouver un accord personnel avec le jeune défenseur central qui préfère le Real Madrid.

Il y a trois jours, Le Parisien rapportait que Liverpool est aussi entré dans la course pour recruter l’espoir de 18 ans. Le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont donc les clubs en lice pour Yoro.

Liverpool fait pression pour Leny Yoro

Samedi, Gianluca Di Marzio a fait une nouvelle annonce dans ce dossier du jeune français. Le journaliste italien croit savoir que Liverpool est entré « en force » dans la course à la signature de Yoro. Le Lillois est le plus jeune joueur du LOSC à débuter un match de Ligue 1 à 16 ans, il y a deux ans. Il a été l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 cette saison, gagnant une place dans le meilleur onze de la ligue.

Le club de Ligue 1 devrait viser une rémunération de l’ordre de 90 millions d’euros pour son transfert. Étant donné que Lille n’a aucune assurance pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine (Ils devront disputer deux tours de qualification), les Dogues pourraient devoir vendre l’un de leurs atouts les plus précieux.