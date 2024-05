Mercato : Leny Yoro au PSG, une grosse révélation tombe

La signature de Leny Yoro au PSG sur ce mercato estival est l’une des grandes priorités de la direction du club français. Le journaliste François Gallardo a même révélé que l’opération est presque bouclée.

Mercato : Le PSG accélère pour Leny Yoro

Selon les informations du journaliste français Fabrice Hawkins de RMC Sport, le Paris Saint-Germain aurait considérablement accru ses efforts pour recruter le jeune talent du LOSC Lille, Leny Yoro, lors du prochain mercato. Cette décision intensifie la concurrence avec d’autres géants européens comme le Real Madrid et Liverpool, qui ont également manifesté un grand intérêt pour le prodige français. Le prix du transfert est estimé à environ 60 millions d’euros.

Le PSG, champion de Ligue 1, voit en Yoro une opportunité de renforcer sa défense, notamment après la prestation décevante de Milan Skriniar et les rumeurs de départ de Marquinhos. Lille valorisait initialement sa jeune star à 100 millions d’euros, mais semble disposé à accepter une offre de 60 millions d’euros, plaçant le PSG dans une position favorable pour conclure l’affaire. Ce qui semble désormais être sur la bonne voie.

Leny Yoro au PSG, une affaire déjà bouclée ?

Bien que le Real Madrid et Liverpool aient manifesté leur intérêt, les exigences financières élevées pourraient dissuader ces clubs d’aller de l’avant dans les négociations. Ainsi, le PSG se positionne comme le principal candidat pour sécuriser la signature de Leny Yoro, qui pourrait s’installer à Paris et poursuivre sa carrière montante dans l’une des équipes les plus prestigieuses d’Europe.

C’est dans ce contexte que François Gallardo a fait une annonce fracassante sur ce dossier. « Leny Yoro va signer au Paris Saint-Germain dans les heures/jours à venir. Le défenseur central français ne jouera pas pour le Real Madrid. Fin du boom, passons aux choses sérieuses ! Et si ce n’est pas le cas… Démentez moi », a-t-il écrit sur le réseau social X. Une annonce à prendre cependant avec beaucoup de réserves.

François Gallardo, un habitué des effets d’annonce

François Gallardo est devenu célèbre, entre autres, pour ne pas avoir obtenu une seule des signatures qu’il avance. Il avait même annoncé que Kylian Mbappé allait arriver au Santiago Bernabéu en 2023 et ce n’était pas le cas, sans oublier que le joueur de Bondy a fini par renouer avec le Paris Saint-Germain.