PSG : Al-Khelaïfi en a gros sur le cœur contre Mbappé, la vraie raison

Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se quittent à couteaux tirés après sept ans de vie commune au PSG. De nombreux désaccords opposent le dirigeant qatari au Bondynois.

PSG : Al-Khelaïfi – Mbappé, c’est la guerre froide

On sait que la relation entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et Kylian Mbappé n’a plus été idyllique depuis longtemps. Tout cela est dû aux flirts continus de l’attaquant français avec le Real Madrid, qui finiront par conduire à sa signature dans l’équipe espagnole pour la saison prochaine. De nombreux désaccords ont fuité ces derniers temps. La dernière en date est rapportée par le journal L’Equipe ce samedi.

Selon le journal français, Al-Khelaïfi aurait littéralement dit à Mbappé : « Vous allez légitimer la Super Ligue ! », faisant allusion au fait qu’en renforçant le Real Madrid, il aidait le tournoi à prendre forme. Toujours selon L’Equipe, le président lui aurait reproché de n’avoir pas permis au club de rentabiliser via son transfert pour ne pas partir libre.

Le Qatari a notamment pris les exemples de Bellingham ou Harry Kane comme joueurs l’ayant fait. « Vous ne pouvez pas vous libérer et renforcer notre plus grand rival. Tous les grands joueurs, Bellingham, Kane, laissent de l’argent à leur club », lui aurait-il dit

La chaude empoignade du Parc des Princes

Ce n’est pas la première colère entre les deux hommes. Mi-mai et selon Le Parisien, Mbappé et Al-Khelaïfi ont tous deux eu une discussion très animée au Parc des Princes, avant le match que l’équipe parisienne a fini par perdre contre Toulouse (1-3).

Le français et le président du PSG auraient vécu une confrontation très dure, où tous deux se sont livrés à un face à face tendu. « Le ton est monté très vite », au point que « les murs ont tremblé » et des cris ont été entendus depuis l’extérieur de la pièce, selon un témoin sur place cité par le journal. Le PSG l’a ensuite démenti.