Alerte Mercato PSG : Mbappé lâche une petite bombe sur son avenir

Après avoir disputé son dernier match sous le maillot du PSG, samedi soir contre l’OL, Kylian Mbappé a passé un message concernant son avenir.

C’est terminé entre Kylian Mbappé et le PSG

Après sa vidéo du 10 mai dernier annonçant son départ en fin de saison, Kylian Mbappé a définitivement clos son histoire avec le Paris Saint-Germain hier soir, au terme de la finale de Coupe de France remportée face à l’Olympique Lyonnais (2-1).

« Moi et le PSG, c’est terminé », a lancé l’attaquant de 25 ans, en zone mixte après le match. Après son 15e trophée remporté avec les Rouge et Bleu, le capitaine de l’équipe de France s’apprête donc à rejoindre un nouveau club dans les semaines à venir.

« Tout ce que je voulais, c’était bien finir avec mon club. Il y a un trophée. Il y a un temps pour tout », a ajouté Mbappé. Concernant sa prochaine destination, même si tout le monde s’accorde à dire qu’il va s’engager en faveur du Real Madrid, le coéquipier d’Ousmane Dembélé n’a pas encore fait d’annonce officielle. Pour autant, l’enfant de Bondy assure que cela ne saurait tarder.

Mbappé : « On n’est plus qu’à quelques jours »

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain avec le titre de meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, avec notamment 256 buts en 308 matches toutes compétitions confondues.

La saison désormais terminée avec le PSG, l’enfant de Bondy va prochainement dévoiler l’identité de son futur club. Il assure d’ailleurs que ce n’est plus qu’une question de jours avant l’officialisation.

« J’annoncerai mon nouveau club en temps et en heure. On n’est plus qu’à quelques jours. Il n’y a pas de problèmes. Avant les Bleus ? Je ne sais pas encore, il y a encore quelques détails. Mais le plus important, c’était de bien finir ici, » a déclaré le Champion du monde 2018.

Samedi prochain, le Real Madrid de Carlo Ancelotti disputera la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund et aucune confirmation ne devrait intervenir avant cette échéance.