Mercato ASSE : Frayeur pour Dall’Oglio, une hécatombe s’annonce

L’ASSE d’Olivier Dall’Oglio se prépare à un été mouvementé avec la possibilité de perdre sept joueurs, tandis que d’autres sont attendus pour faire leur retour de prêt en vue de la saison 2024-2025.

Mercato ASSE : Un effectif à reconstruire pour Olivier Dall’Oglio ?

Club historique du football français, l’AS Saint-Étienne se trouve à l’aube d’une période de transition importante. Alors que la saison 2023-2024 vient de s’achever, les dirigeants des Verts sont confrontés à la tâche ardue de remodeler l’effectif pour la prochaine campagne. On pourrait assister à un nombre important de départs dans le groupe d’Olivier Dall’Oglio.

Sept joueurs pourraient quitter le navire stéphanois cet été, parmi lesquels figurent des éléments clés de l’équipe première. Mickaël Nadé, Dylan Chambost, Aimen Moueffek, Maxence Rivera, ainsi que les joueurs prêtés Irvin Cardona, Stéphane Diarra et Nathanaël Mbuku, sont tous susceptibles de partir, laissant derrière eux des postes à pourvoir. Ce qui serait un gros coup dur pour Dall’Oglio notamment Cardona, qui a su s’imposer comme un élément clé chez les Stéphanois.

Des joueurs de retour de prêt à l’ASSE, pour quel avenir ?

Parallèlement, l’ASSE accueillera le retour de trois joueurs prêtés : Louis Mouton, Yanis Lhéry et Mathys Saban, comme l’a rappelé Peuple Vert. Chacun d’eux revient avec de diverses expériences, des succès pour certains et des déceptions pour d’autres. Louis Mouton, après une saison positive en Ligue 2, semble prêt à relever de nouveaux défis avec les Verts. Yanis Lhéry et Mathys Saban, quant à eux, auront à cœur de prouver leur valeur après des prêts moins fructueux.

Cette vague de changements offre à l’ASSE l’opportunité de rebâtir et de rajeunir son effectif. Les retours de prêt pourraient s’avérer bénéfiques, apportant un nouveau souffle et de la profondeur à l’équipe. Cependant, le défi de remplacer ceux qui partent demeure une préoccupation majeure pour le staff technique coiffé par Dall’Oglio.