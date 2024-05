ASSE : Un rendez-vous décisif déjà fixé après la vente de Saint-Etienne

Les futurs propriétaires de l’ASSE ont déjà un premier rendez-vous capital fixé, après l’officialisation de la vente du club.

L’ASSE passe devant la DNCG à la fin de juin

Les co-propriétaires de l’ASSE : Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont vendre leur club au groupe Kilmer Sports Ventures. Selon les informations de L’Équipe, l’officialisation de la vente du club au milliardaire canadien Larry Tanenbaum devrait se faire en juin, après les barrages. L’AS Saint-Etienne est engagée dans cette phase décisive pour la montée en Ligue 1. Elle affrontera le FC Metz, en aller et retour, respectivement jeudi et dimanches prochains.

Évidemment, la reprise en main de l’ASSE par Larry Tanenbaum devrait se faire plus tôt. Sinon, la date butoir pour le passage de pouvoir entre le duo Bernard Caïazzo-Roland Romeyer et l’homme d’affaires de 78 ans est fixée à fin juin, d’après le quotidien sportif. C’est aussi à partir de cette date que les dirigeants sortants et le groupe Kilmer Sports Ventures seront auditionnés devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

À ce rendez-vous avec le gendarme financier du football professionnel français, ils vont « expliquer le montage financier de la vente de l’ASSE, le futur financement du club et la possible réorganisation de sa structure juridique », selon les explications de la source.

Un Conseil d’administration resserré en vue

Dès la prise du contrôle de l’ASSE par le groupe de Larry Tanenbaum, Ivan Gazidis devait être le président des Verts. Évidemment, le Conseil de surveillance et le Directoire, qui étaient dirigés respectivement par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont disparaître au profit d’un nouvel organigramme.

« Dans un futur immédiat, cette organisation devrait laisser place à un conseil d’administration resserré et présidé par un homme fort », a fait savoir le journal. Cette nouvelle organisation, avec « plus d’efficacité », va « ouvrir une nouvelle ère » à l’ASSE, comme annoncé par la source.