Mercato-Choc : Rayan Cherki, le PSG fixe une condition claire à l’OL

Susceptible de quitter l’OL durant ce mercato, Rayan Cherki fait partie des jeunes français qui pourraient rejoindre le PSG cet été. Mais le club de la capitale a une exigence sur cette piste.

Rayan Cherki toujours sur les tablettes du PSG

À un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki pourrait quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato estival. Selon les informations révélées ces derniers jours par le média Sports Zone, le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée de recruter le milieu offensif de 20 ans.

Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, le prodige lyonnais plaît au sein de la direction parisienne et une belle offre pourrait partir cet été pour tenter de le récupérer, un an après l’arrivée de son ancien compagnon Bradley Barcola.

Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup puisque le Borussia Dortmund, Newcastle United, le Borussia Monchengladbach, Chelsea et Tottenham seraient également intéressés par son profil, selon les informations révélées par le média HITC.

Auteur de 3 buts et 9 passes en 39 matches toutes compétitions confondues, l’international espoir français pourrait rapidement faire l’objet de nombreuses offres. De son côté, le Paris SG ne compte pas faire n’importe quoi dans ce dossier.

Le PSG ne fera pas de folie pour Rayan Cherki

Courtisan de longue date de Rayan Cherki, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore renoncé à l’idée d’avoir le crack de l’Olympique Lyonnais dans l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Sauf que, contrairement à Bradley Barcola qui est arrivé contre un chèque de 45 millions d’euros, le Champion de France ne compte pas investir autant pour le jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette.

En effet, le site Quotidien du Sport révèle que les dirigeants parisiens ont d’ores et déjà signifié à leurs homologues de l’OL qu’il n’est pas question d’investir une très grosse sur Cherki. Estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Lyon ne sera pas bradé, mais John Textor ne devrait pas non plus s’attendre à un montant supérieur pour un transfert de son numéro 18. Affaire à suivre…