Désireux de se renforcer au mercato, l’OL évalue déjà les pistes. Les dirigeants rhodaniens souhaiteraient recruter Wilfried Ndidi.

OL : Wilfried Ndidi dans le viseur

Après une fin de saison réussie où l’OL est parvenu à se qualifier pour la Ligue Europa, le club lyonnais aborde une période clé : le mercato. Les dirigeants rhodaniens sont déjà actifs sur le marché des transferts, puisque le milieu de terrain de Leicester Wilfried Ndidi pourrait bientôt être approché, à en croire les informations de Foot Mercato.

Le joueur nigérian avait déjà été envisagé par la cellule de recrutement lyonnaise la saison passée, mais la transaction n’était pas allée plus loin. La donne a changé puisque Wilfried Ndidi arrive en fin de contrat à Leicester, et l’OL a l’avantage de jouer l’Europe la saison prochaine.

Un secteur à renforcer

Photo : Wilfried Ndidi

Le milieu de terrain est sans doute le secteur où des renforts sont les plus urgents à Lyon. Maxence Caqueret a un bon de départ, alors qu’Orel Mangala et Corentin Tolisso alternent le bon et le moins bon. Johann Lepenant et Paul Akouoko ne sont pas au niveau et à bientôt 36 ans, Nemanja Matic aura bien besoin d’être relayé la saison prochaine avec l’enchaînement des matchs.

A 27 ans, Wilfried Ndidi a réalisé une très belle saison en Championship avec Leicester. Malgré son poste défensif, le Nigérian a même inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en championnat. Nul doute que l’Olympique Lyonnais réaliserait un très beau coup en attirant le joueur, dont l’expérience parle clairement pour lui.