L’ASSE dévoile son groupe élargi contre Metz, la compo de Dall’Oglio

L’entraineur de l’ASSE a dévoilé un groupe de 20 joueurs pour le barrage aller contre le FC Metz. Voici la compo probable d’Olivier Dall’Oglio.

ASSE : Dall’Oglio sans contrainte pour sa compo

Le coach de l’ASSE a convoqué un groupe élargi, d’une vingtaine de joueurs, pour affronter le FC Metz à Geoffroy-Guichard, ce jeudi, à partir de 20h30. Pour ce match aller des barrages, Olivier Dall’Oglio a tous ses joueurs à disposition, en dehors de deux blessés de longue date (Stéphane Diarra et Ibrahima Wadji). Fort de la disponibilité de ses joueurs majeurs, l’entraineur stéphanois fera ses choix sans contrainte.

Gautier Larsonneur devrait naturellement être titulaire après son clean sheet réussi contre Rodez AF (2-0), lors du match 2 des play-offs. En défense centrale, le duo Mickaël Nadé-Dylan Batubinsika devrait être reconduit, avec Yvann Maçon et Léo Pétrot dans les couloirs. Par conséquent, le capitaine Anthony Briançon devait démarrer sur le banc de touche.

Le trio Sissoko-Cardona-Cafaro reconduit en attaque

Dans l’entrejeu, Florian Tardieu devrait enchaîner après son match abouti contre le club ruthénois. Mais aussi parce que Thomas Monconduit revient de blessure et n’avait joué que 2 minutes, vendredi. Le milieu de terrain de 32 ans devrait être accompagné par l’incontournable Aïmen Moueffek, ainsi que le décisif Dylan Chambost (6 buts, 7 passes décisives). En attaque, aucun changement n’est pressenti à l’ASSE. Les buteurs Ibrahim Sissoko (13 buts) et Irvin Cardona (9 buts, 3 passes décisives) et Mathieu Cafaro animeront le front d’attaque.

La compo probable de l’ASSE contre le FC Metz :

Gardiens de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, D. Batubinsika, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : F. Tardieu, A. Moueffek, D. Chambost

Attaquants : I. Cardona, I. Sissoko, M. Cafaro

Remplaçants : E. Green, D. Appiah, M. Bentayg, A. Briançon, B. Bouchouari, L. Fomba, T. Monconduit, N. Mbuku, M. Rivera