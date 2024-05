Mercato LOSC : Le plan de Madrid pour attirer Jonathan David

L’avenir de Jonathan David devrait être scellé lors de ce mercato estival. L’attaquant de Lille OSC intéresse fortement l’Atletico Madrid, qui met tout en œuvre pour l’attirer.

Mercato LOSC : Jonathan David, la machine à marquer des buts des Dogues

Le LOSC doit beaucoup à Jonathan David pour sa belle saison en Ligue 1. Les Dogues ont pu décrocher une place en Coupe d’Europe grâce aux nombreux buts marqués par le Canadien cette saison. L’attaquant de 24 ans a bouclé sa campagne avec un total de 19 buts marqués, bonifiés par ses quatre passes décisives en 34 matchs de Ligue 1. Ce qui vient une fois encore confirmer le buteur né que représente David.

Les performances remarquables de Jonathan David n’ont pas manqué d’attiser les intérêts de plusieurs clubs en Europe. Milan AC, Naples et Manchester United se sont tous intéressés au Canadien. A ces clubs s’ajoute l’Atletico Madrid qui semble déterminé à se l’offrir cet été. Le club madrilène, quatrième de Liga et qualifié pour la Ligue des champions, cherche à pallier les départs imminents d’Alvaro Morata et de Memphis Depay.

L’Atletico Madrid passe à l’offensive pour Jonathan David

Jonathan David, actuellement sous contrat avec le LOSC, a su se démarquer par ses performances remarquables au sein de l’équipe lilloise. Son profil semble parfaitement correspondre aux exigences de combativité et de polyvalence prônées par l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone. Selon le quotidien La Voix du Nord, les dirigeants madrilènes ont entamé des discussions avec le joueur, son entourage ainsi que son agent, en vue de formuler une offre concrète pour racheter la dernière année de son contrat.

L’Atlético de Madrid envisage d’inclure dans la transaction le défenseur Reinildo Mandava, qui manque actuellement de temps de jeu à Madrid. Le Mozambique, ayant déjà porté le maillot lillois de 2019 à 2022, ne serait pas contre un retour au LOSC. Cette possibilité pourrait faciliter les négociations et permettre à Jonathan David de rejoindre les rangs des Colchoneros.

Le LOSC a déjà ciblé le remplaçant de Jonathan David

Jonathan David, né en 2000 à Brooklyn, aux États-Unis, mais de nationalité canadienne, a débuté sa carrière professionnelle en Belgique au KAA La Gantoise avant de rejoindre le LOSC en 2020. Sa progression fulgurante et ses performances sur le terrain lui ont valu de devenir l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.

Les dirigeants Lillois, conscients du possible départ de l’attaquant canadien, ont déjà des pistes pour le remplacer. Une des pistes les plus intéressantes mène au Grec Fotis Ioannidis, actuellement au Panathinaïkós, qui pourrait coûter 20 millions d’euros à Lilles.