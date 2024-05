Mercato : Un cador européen drague l’OL pour Nicolas Tagliafico !

Nicolas Tagliafico pourrait ne pas débuter la saison prochaine sous les couleurs de l’OL. Le défenseur argentin continue de faire l’objet d’un grand intérêt au point de voir un géant européen s’en mêler.

Mercato OL : La Juventus veut arracher Nicolas Tagliafico

À 31 ans, Nicolas Tagliafico a attiré l’attention grâce à ses performances solides en Ligue 1, suscitant l’intérêt de clubs cherchant à renforcer leur défense latérale gauche. La Juventus, en particulier, est à la recherche d’un successeur au Brésilien Alex Sandro et voit en Tagliafico un candidat potentiel. Selon DAZN Italie, le club italien a inclus le champion du monde en titre sur sa short list, aux côtés de Giovanni Di Lorenzo de Naples et Yan Couto de Gérone.

Tagliafico, qui a participé à 25 matchs sous le maillot lyonnais cette saison, est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OL. Sa bonne saison en France et la durée de son contrat actuel ouvrent la porte à un départ vers un championnat plus prestigieux comme la Serie A.

La Juve n’est pas seule sur le dossier

Pour le moment, aucune confirmation officielle de l’OL concernant une possible vente n’a été faite, et il reste à voir quel club réussira à convaincre à la fois le joueur et son club actuel de le lâcher. La valeur de l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam est estimée à 8 millions d’euros, un montant abordable pour un joueur de son expérience et de sa qualité.

En plus de la Juventus, le Bétis Séville surveille également le dossier de Nicolas Tagliafico depuis plusieurs semaines. La compétition pour sa signature pourrait s’intensifier à mesure que le mercato estival approche.