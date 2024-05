Mercato : Griezmann en route pour remplacer Mbappé au PSG ?

Et si Antoine Griezmann débarquait finalement cet été pour remplacer Kylian Mbappé au PSG ? À l’approche du mercato, un spécialiste a fait le point sur l’intérêt du club parisien pour la star de l’Atlético Madrid.

Antoine Griezmann, une opportunité pour le PSG ?

Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour s’offrir un nouveau challenge à 25 ans. Désormais, l’objectif pour le Paris Saint-Germain c’est de trouver un attaquant capable de remplacer le Champion du monde 2018.

Plusieurs noms circulent depuis plusieurs semaines, mais les dirigeants parisiens pourraient finalement opter pour un autre international français. Auteur d’une grande saison à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann serait l’une des cibles évoquées au sein de la direction parisienne dans l’optique de la saison prochaine, à en croire les informations du site Todo Fichajes.

Le média espagnol confirme que le contrat de l’attaquant de 33 ans est assorti d’une clause libératoire à moins de 25 millions d’euros. Le Paris SG voudrait donc profiter de cette ouverture pour s’attacher les services d’Antoine Griezmann. Pas si vite, semble répondre un spécialiste du club entraîné par Luis Enrique.

Antoine Griezmann « n’est pas pisté par le PSG »

Après la finale de la Coupe de France remportée face à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé la couleur pour le prochain mercato estival, notamment le remplacement de Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé est irremplaçable. C’est l’équipe qui va suppléer, et peut-être qu’il faudra 4/5 ou 6 signatures cet été. On va régler le problème, avec des joueurs qui ont envie de venir. Il y a des joueurs qui veulent marquer l’histoire, c’est un club unique et des supporters extraordinaires. Ceux qui ont envie de venir peuvent venir », a déclaré Luis Enrique.

Lors d’un Chat organisé par le quotidien Le Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a ouvertement écarté la piste Antoine Griezmann pour les Rouge et Bleu.

« Non, Paris ne cherche pas de star au sens où on l’entend en général. Il veut des joueurs plus collectifs, moins bling-bling que par le passé. Même si Antoine Griezmann n’est pas bling-bling, il n’est pas pisté par le PSG », a révélé le spécialiste du PSG. En quête d’un successeur à Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne devraient pas relancer la piste menant à Antoine Griezmann.