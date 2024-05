FC Nantes : La LFP frappe ! Mostafa Mohamed va passer à la caisse

Alors que Mostafa Mohamed avait décidé de ne pas jouer le dernier match du championnat pour lutter contre l’homophobie, la LFP a pris une décision forte pour l’attaquant du FC Nantes.

Sanction financière pour Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed a récidivé. Le joueur égyptien avait déjà fait polémique la saison passée lorsqu’il avait refusé de ne pas jouer le dernier match du championnat. Pour rappel, la dernière journée du championnat permet de sensibiliser les joueurs contre l’homophobie.

Ce sera d’un point de vue financier que Mohamed sera sanctionné, mais certaines associations ne vont pas lâcher le joueur pour autant. L’association Bleus et fiers considère que Mohamed n’est pas le seul puisque, dans le milieu monégasque, Camara et Nabil Bentaleb ont aussi fait en sorte qu’on ne les voit pas pour la lutte contre l’homophobie.

Le président de l’association, Jean-Baptiste Montarnier, a expliqué qu’ils allaient porter plainte contre la LFP. La raison est que la Ligue de Football Professionnel est aussi complice de cet acte et incite à la haine homophobe. Toute cette situation met le FC Nantes, dans une situation où le club et le joueur n’ont sans doute plus envie de collaborer ensemble.

Mohamed sur le départ dès cet été

Avec toutes ces polémiques, le joueur ainsi que le club seraient lassés de cette situation et pourraient se séparer dès le mercato estival en approche. L’attaquant de 26 ans aurait des touches en Arabie Saoudite. Mohamed ne se sentirait plus bien en France après les nombreuses polémiques à son sujet.

Du côté du FC Nantes, la situation est claire : il faudra faire en sorte que les dirigeants trouvent un remplaçant à l’attaquant égyptien. Pour le moment, aucun profil n’a été dévoilé et un offensif comme Abline a été récupéré par le Stade Rennais.

L’attaquant du FC Nantes aura en tout réalisé 80 matchs où les performances sportives n’ont pas déplu le club, de par le fait que Mohamed est auteur de 18 buts toutes compétitions confondues. À voir quels seront les clubs qui lui feront une offre.