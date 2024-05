RC Strasbourg : Déjà un premier coup dur pour Patrick Vieira ? 

Alors que le début du mercato estival n’est pas encore arrivé, l’appréhension d’un départ inattendu au RC Strasbourg hante les esprits des dirigeants alsaciens et de Patrick Vieira.

Andrey Santos s’éloigne d’une deuxième saison à Strasbourg

Andrey Santos, prêté par Chelsea au RC Strasbourg, s’est illustré comme l’une des révélations de la deuxième moitié de saison en Ligue 1, avec 11 apparitions sur 15 possibles. Brillant au milieu de terrain, le Brésilien a fait preuve d’un état d’esprit exemplaire, ce qui lui a valu les éloges du staff strasbourgeois dirigé par Patrick Vieira.

Le coach strasbourgeois n’a pas tari d’éloges à l’égard de son milieu de terrain : « Andrey sait ce qu’il veut, où il veut aller et ce qu’il doit faire pour y arriver. On n’a aucun souci sur son exigence au quotidien, le respect des horaires, des coéquipiers et du plan de jeu mis en place. Il montre beaucoup de maturité et de contrôle ». Seule ombre au tableau : il ne devrait pas rempiler à Strasbourg.

📝 News



• Andrey Santos va débuter la préparation estivale avec Chelsea, le nouveau coach pourrait compter sur lui.



• Porto reste à l’affût si jamais le brésilien ne reste pas à Chelsea. 🇧🇷



• Un nouveau prêt au Racing semble compliqué. 🙃



(@FabrizioRomano/@CyrilOlives)… pic.twitter.com/GYi0UrSCwo — Le Journal Strasbourgeois 🗞️ (@JournalDuRcsa_) May 29, 2024

Andrey Santos va débuter la saison avec Chelsea

Malheureusement, ce partenariat pourrait se terminer plus tôt que prévu. Bien qu’une prolongation de son prêt à Strasbourg était en discussion, Andrey Santos commencera finalement la préparation estivale avec Chelsea, selon Fabrizio Romano et L’Équipe.

De plus, Enzo Maresca, le probable nouveau coach des Blues, pourrait envisager de compter sur Andrey Santos toute la saison prochaine. En cas de départ, le FC Porto est en embuscade pour obtenir le prêt du jeune Brésilien pour une saison. Un retour en prêt au Racing semble désormais peu probable. C’est une déception pour Patrick Vieira, qui devra réajuster son effectif face aux nombreux départs à venir.