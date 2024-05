Après Désiré Doué, un autre crack du Stade Rennais affole l’Europe

Déjà sollicité par plusieurs grands clubs européens pour Désiré Doué, le Stade Rennais pourrait également avoir du mal à retenir un autre de ses jeunes talents sur ce mercato estival.

L’Europe raffole de la formation rennaise

Eduardo Camavinga, Mathys Tel ou encore Désiré Doué, tous ces joueurs font partie de la formation rennaise et sont convoités par l’Europe. Deux des trois cités jouent dans les plus grands clubs européens et le dernier pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain à l’issue du mercato estival en approche.

Mathis Lambourde n’échappe pas à ces convoitises et intéresse de nombreux clubs qui jouent l’Europe la saison prochaine. À l’image d’un Désiré Doué, le jeune attaquant provenant de Seine-Saint-Denis a joué quelques bouts de matchs avec les joueurs professionnels et a démontré quelques aspects de son talent.

Mais pour voir Lambourde jouer la totalité d’un match, c’est avec les jeunes espoirs français que l’attaquant rennais se développe un maximum. C’est d’ailleurs à travers des matchs pendant l’Euro 2023 que les grosses équipes européennes se sont intéressées au profil de Mathis Lambourde.

Des gros clubs veulent développer Mathis Lambourde

Après avoir réalisé des performances positives avec les Bleuets lors de l’Euro 2023, Mathis Lambourde attire de nombreux clubs européens. Selon Foot Mercato, l’attaquant du Stade Rennais serait observé par plusieurs clubs de Bundesliga, repère majeur pour les jeunes joueurs français qui se développent en Allemagne.

Toujours selon le même média, le quatrième du championnat anglais, Aston Villa voudrait faire de Mathis Lambourde son futur attaquant pour les années à venir. Avec Unai Emery aux commandes, The Lions veulent rester dans l’excellence et réaliser des performances à la hauteur de ce qu’ils viennent de réaliser cette année en se qualifiant en Ligue des Champions devant Tottenham, Chelsea ou encore Manchester United.

🚨 Aston Villa est TRÈS INTÉRESSÉ par Mathis Lambourde ! ❤️🖤



Des clubs allemands surveillent également le jeune Rennais.



(@footmercato) pic.twitter.com/jTDzieZlBC — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 30, 2024

Face à la possibilité de recevoir une offre de ces différentes équipes, Mathis Lambourde aura le choix entre se développer en France dans un groupe qu’il connait depuis 2021 ou bien réaliser un tout nouveau challenge en jouant dans un pays qu’il ne connait pas et qui demande un niveau de jeu plus intense.