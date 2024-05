Alerte Mercato : Le PSG lâche un gros chèque pour Leny Yoro !

Cible prioritaire de Luis Enrique pour renforcer la charnière centrale la saison prochaine, Leny Yoro a fait l’objet d’une grosse offre de la part du PSG. Les choses s’accélèrent pour le joyau du LOSC.

Le PSG propose 70M€ pour recruter Leny Yoro

Outre la succession de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain veut dans l’ensemble renforcer l’équipe de Luis Enrique lors du prochain mercato estival, notamment le poste de défenseur central. Ces dernières heures, des sources heures, les noms de Matthijs de Ligt (Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (Liverpool) ont été évoqués, mais la priorité reste le crack de Lille LOSC, Leny Yoro.

À un an de la fin de la fin de son contrat, le joueur de 18 ans ne compte pas parapher un nouveau bail avec son club formateur. Pour éviter de le voir partir gratuitement dans douze mois, la direction du LOSC s’est résolue à le vendre dès cet été. Et ce jeudi matin, le journal espagnol OK Diario révèle que Luis Campos a passé la vitesse supérieure dans ce dossier.

Le conseiller football du PSG aurait notamment transmis une offre ferme de 70 millions d’euros aux dirigeants lillois pour recruter Leny Yoro. Cependant, rien n’est encore fait dans cette affaire puisque le Real Madrid n’aurait pas du tout abandonné l’idée de s’offrir les services de l’international espoir français.

Leny Yoro prêt à planter le PSG pour le Real Madrid ?

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde malgré son âge, Leny Yoro intéresse presque tous les clubs fortunés d’Europe. Du Paris Saint-Germain au Real Madrid en passant par Manchester City, Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich et Arsenal, tous rêvent de voir le numéro 15 du LOSC dans leurs rangs respectifs la saison prochaine.

Et s’il semblait faire du PSG sa priorité en cas de transfert cet été, le natif de Saint-Maurice ne serait pas insensible à l’intérêt des Merengues, qui le considèrent comme le nouveau Raphaël Varane. Pour autant, Florentino Pérez ne compte pas dépenser plus de 40 millions d’euros dans ce dossier.

Le média madrilène précise également que la proposition du club de Nasser Al-Khelaïfi serait « si alléchante financièrement » qu’elle ferait douter Leny Yoro, qui n’aurait aucune garantie d’un temps de jeu conséquent sous les ordres de Carlo Ancelotti.