Mercato : L’Atletico Madrid rejoint la course pour un milieu de terrain du PSG

Le PSG se prépare à une refonte de son effectif durant ce mercato. Si des arrivées sont attendues, dans le sens des départs, Manuel Ugarte attire la convoitise de plusieurs clubs dont l’Atletico Madrid.

Mercato PSG : Manuel Ugarte, victime des changements attendus ?

Manuel Ugarte, le jeune prodige uruguayen, est devenu une sensation dans le monde du football. Avec son style de jeu agressif et sa vision tactique, il a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Il a commencé sa carrière dans son Uruguay natal avant de faire le grand saut en Europe. Sa capacité à lire le jeu et à interrompre les attaques adverses lui a valu une place de titulaire depuis son arrivée au PSG.

Ugarte, qui a un contrat avec le PSG jusqu’à l’été 2028, a connu un excellent début de saison avant de rencontrer des difficultés et de devenir une doublure. Son manque de temps de jeu sous Luis Enrique au cours de la deuxième moitié de la saison a alimenté les rumeurs d’un départ. A l’heure où le club français s’apprête à opérer de changements notables, le départ du milieu de terrain fait encore plus l’actualité avec plusieurs clubs qui rêvent de le relancer.

L’Atletico Madrid rentre dans la course pour Ugarte

L’Atlético Madrid, connu pour son style de jeu défensif sous la direction de Diego Simeone, cherche à renforcer son milieu de terrain. Ugarte, avec son endurance et sa capacité à récupérer le ballon, correspond parfaitement au profil recherché par le technicien argentin. Selon les informations de Cadena Cope, le club de Madrid envisage d’attirer l’Uruguayen cet été.

Malgré son jeune âge, Ugarte a montré qu’il pouvait jouer au plus haut niveau. Son potentiel de croissance et sa maturité sur le terrain laissent présager un avenir brillant, que ce soit au PSG ou ailleurs. Si un transfert à l’Atlético se concrétise, le joueur de 23 ans devra s’adapter à un nouveau système et prouver qu’il peut être constant au plus haut niveau. Cependant, son talent indéniable et sa soif de réussite le placent en bonne position pour relever ces défis.

Manuel Ugarte ne compte pas quitter le PSG

Les Colchoneros ne sont pas les seuls à vouloir de l’ancien du Sporting CP. L’Uruguayen suscite aussi l’intérêt de l’AC Milan, de Naples et de la Juventus, ces clubs de Serie A souhaitant le signer pour lui donner plus de temps de jeu. Malgré les rumeurs, il reste à voir si Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, est prêt à laisser partir Ugarte. Le joueur uruguayen aime défendre, ce qui est une qualité recherchée par Simeone, mais il a eu des difficultés cette saison en raison des exigences différentes imposées par Enrique, notamment en ce qui concerne le jeu avec le ballon.

L’année dernière, les Parisiens se sont retrouvés dans une situation similaire avec Vitinha, mais leur patience a payé cette saison après une première année tumultueuse dans la capitale française. Ugarte a également récemment partagé ses réflexions sur son avenir, exprimant son désir de rester à Paris. « Nous verrons », a-t-il déclaré à Amazon Prime avant d’ajouter : « J’adorerais [rester au PSG]. Il faudra voir. Pour l’instant, je suis là et je profite de la fin de saison ».