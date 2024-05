Mercato-Choc : Manuel Ugarte répond cash au PSG pour son avenir !

Annoncé sur le départ lors du mercato estival à venir, le milieu de terrain du PSG, Manuel Ugarte, aurait arrêté une décision radicale pour la suite de sa carrière.

Manuel Ugarte poussé vers la sortie par Luis Enrique

Recruté pour 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal lors du dernier mercato estival, Manuel Ugarte a disparu des radars après des débuts tonitruants sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Auteur de prestations décevantes en seconde partie de saison, le milieu de terrain de 23 ans n’est pas assuré de faire une deuxième année dans la capitale.

Très peu utilisé par Luis Enrique durant les six derniers mois, l’international uruguayen fait partie des joueurs dont l’entraîneur parisien ne veut pas dans son effectif à l’issue du mercato estival qui s’annonce à grands pas. Désireux de s’attacher les services d’une pointure au poste de milieu de terrain défensif, le PSG viserait Bruno Guimaraes, Youssouf Fofana ou encore Joshua Kimmich. Cependant, Manuel Ugarte s’accrocherait à son contrat au PSG.

Manuel Ugarte refuse de quitter le PSG cet été

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Manuel Ugarte n’a aucune envie de quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant le prochain mercato estival. Malgré l’intérêt d’autres grands clubs européens comme le SSC Naples, l’AC Milan, Chelsea et la Juventus Turin, le compatriote d’Edinson Cavani compte bien s’imposer à Paris et refuserait donc de plier bagage un an seulement après avoir signé en faveur des Rouge et Bleu.

Alors que Luis Campos tente de l’inclure dans le deal avec le Napoli pour attirer Khvicha Kvaratskhelia, Ugarte aurait clairement fait comprendre au conseiller football parisien qu’il ne souhaite pas s’en aller, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. Une décision qui pourrait bien gêner les plans du PSG durant l’intersaison.