Après sa précieuse victoire, l’ASSE met le feu au FC Metz !

La victoire de l’ASSE a plongé l’équipe du FC Metz dans une confusion. Lazlo Boloni a taclé sévèrement le capitaine de son équipe.

L’ASSE prend une option, panique au FC Metz ?

L’ASSE a réussi le coup parfait face au FC Metz, jeudi à Geoffroy-Guichard, en remportant le match aller des barrages (2-1). Elle prend ainsi une sérieuse option sur le retour dans l’élite, avant le match retour décisif. Fort de leur avance, les Stéphanois débarqueront en Moselle, dimanche en toute confiance.

Contrairement à Olivier Dall’Oglio, l’entraineur du FC Metz a montré quelques signes de panique après sa défaite à Saint-Etienne. Il n’a pas été capable de contenir ses émotions, lors de son passage en conférence de presse.

Boloni tacle Udol pour le « manque d’envie »

Le coach des Grenats a critiqué ouvertement et sévèrement deux joueurs de son équipe, notamment le capitaine Matthieu Udol. « Comment est-il possible de dire qu’il y a un manque d’envie ? Alors c’est une faute professionnelle, il faut supprimer son contrat », a-t-il martelé au sujet de ce dernier. Laszlo Boloni ne s’est pas arrêté là. Il en a remis une couche : « Ce sont des conneries […], ce sont des erreurs de communication ».

Le capitaine de Metz et Oukidja pointés du doigt

Le coach des Messins s’est même permis de pointer du doigt des responsables de la défaite à Saint-Etienne. « On a vu des failles. Sur le deuxième but, on a vu une erreur, une faute de Matthieu Udol et d’Alexandre Oukidja (gardien début), les deux qui parlent avec vous (aux médias) », a-t-il accusé.

Notons que le capitaine du FC Metz a laissé entendre, dans sa réaction d’après-match, que lui et ses coéquipiers ont manqué d’envie et d’impact face à l’ASSE. « On s’est fait bouger. Il a manqué beaucoup de choses, on a manqué d’envie », a-t-il confié à beIN Sports. C’est cette déclaration qui a suscité la colère de Laszlo Boloni.