Barrage Ligue 1 : Metz est prévenu, l’ASSE « ne lâchera rien jusqu’au bout »

L’ASSE fera un déplacement périlleux dimanche pour défier le FC Metz en barrage retour de Ligue 1. Victorieux 2-1 à l’aller, les Verts ne comptent rien lâcher pour arracher leur montée en Ligue 1.

Barrage Ligue 1 : L’ASSE proche de la montée

L’AS Saint-Étienne se rapproche de la montée en Ligue 1 après une victoire cruciale de 2-1 contre le FC Metz lors du match aller des barrages de promotion/relégation. Dans une atmosphère électrique au Stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne a pris une option sérieuse pour la montée en Ligue 1 en s’imposant 2-1 face au FC Metz grâce au but victorieux de Irvin Cardona.

Le match retour, qui se déroulera au Stade Saint-Symphorien, promet d’être tendu. Les Grenats devront surmonter le score cumulé de 2-1 ainsi que la mauvaise forme qui les a vus perdre cinq matchs consécutifs pour rester en Ligue 1.

De son côté, l’ASSE, portée par deux victoires consécutives, cherchera à confirmer sa place dans l’élite du football français. Avec une victoire à domicile et un moral au beau fixe, l’AS Saint-Étienne est plus proche que jamais d’un retour en Ligue 1. Le match retour contre le FC Metz sera décisif et pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les Verts.

Objectif atteint pour l’ASSE et Dylan Chambost

Après avoir fait ce qu’il fallait faire au match aller, l’AS Saint-Étienne se trouve en position favorable avant de se rendre au Stade Saint-Symphorien pour le match retour. Pour Dylan Chambost, les Verts ont atteint leur objectif pour ce premier acte. « On voulait vraiment prendre un avantage avant le match de dimanche », a déclaré le milieu de terrain au média de l’ASSE, assurant que les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont été des soldats sur le terrain.

Le ton est donné pour le match retour

Avec un esprit combatif et une stratégie claire, Dylan Chambost et l’AS Saint-Étienne sont prêts à affronter le FC Metz dans ce qui promet d’être un match retour palpitant. La récupération sera une donnée importante puisque selon Chambost, « celui qui aura la capacité de récupération la plus rapide aura un petit avantage dimanche ». Il a envoyé un message fort aux Messins, synonyme de la détermination des Stéphanois : « On va tout donner dimanche et on ne lâchera rien jusqu’au bout », a-t-il affirmé.