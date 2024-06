Coup de tonnerre : Arnaud Pouille quitte le RC Lens

C’est désormais officiel. Le RC Lens a confirmé ce samedi 1er juin 2024, le départ de son directeur général, Arnaud Pouille.

Le RC Lens et Arnaud Pouille, c’est fini !

Le RC Lens a officiellement annoncé le départ de son directeur général, Arnaud Pouille à l’issue d’une réunion du Conseil d’Administration. Après sept années de service, Pouille quitte ses fonctions et devra se trouver un nouveau point de chute.

« Au sortir du Conseil d’Administration tenu ce jour, après des dernières semaines marquées par des divergences de vision stratégique mais dans un profond respect mutuel, le Racing Club de Lens et son directeur général Arnaud Pouille, ont acté la fin de leur collaboration », indique le club artésien dans un communiqué.

Pendant son mandat, Arnaud Pouille a joué un grand rôle dans la montée du club en Ligue 1 et a contribué à ses succès en championnat de France et en Coupe d’Europe. Le RC Lens a salué tous ses efforts fournis durant son séjour à son poste.

« Arrivé au Racing Club de Lens en 2017, acteur majeur de sa reconstruction et de son développement, Arnaud Pouille se retire. Sous sa gouvernance, le club aura retrouvé la Ligue 1 avant de briller sur la scène hexagonale -quatre Top 7 en Ligue 1- et de renouer avec les joutes continentales à travers deux qualifications européennes consécutives. Sous sa houlette, le RCL a surtout retrouvé une structuration interne solide et vertueuse », a écrit le RC Lens sur son compte officiel.

Deux départs actés au RC Lens

Ce départ intervient dans un contexte où le RC Lens est en pleine reconstruction après une saison décevante en Ligue 1. Les Sang et Or ont terminé la saison en occupant la 7e place au classement.

Le technicien du club, Franck Haise a claqué la porte et s’est engagé avec l’OGC Nice. La direction du RC Lens devra retrousser ses manches pour trouver les remplaçants de ces deux cadres du club.