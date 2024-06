Le FC Nantes sur la braise, danger pour le mercato

Le FC Nantes devra se montrer très juste sur son mercato cet été. Le club vert et jaune est dans le viseur de la DNCG qui a envoyé un avertissement clair avant même l’ouverture du marché.

Mercato : Le FC Nantes sanctionné par la DNCG

C’est une mauvaise nouvelle pour le FC Nantes Nantes, qui a évité de peu la relégation en Ligue 2 la saison écoulée. Antoine Kombouaré a annoncé de grands projets de refonte de l’effectif, mécontent de ses options actuelles. Cependant, il semble que les recettes dépendront désormais dans une large mesure des dépenses.

Les Canaris devront vendre, et bien vendre, afin de se donner des marges de manœuvre au mercato. La DNCG, l’autorité financière du football français, a annoncé dans un communiqué qu’elle superviserait cet été les opérations de transfert du FC Nantes. Un encadrement de la masse salariale qui ne devrait pas être sans conséquence pour les Canaris.

Le FC Nantes dans une situation familière à l’OL

Dos au mur et sous pression, le FC Nantes devrait pouvoir s’inspirer de l’Olympique Lyonnais pour se tirer de cette situation. Le club de Waldemar Kita se retrouve dans une situation que l’OL a déjà connu l’été dernier. La direction des Gones a dû recourir à des achats à prix cassés, tout en vendant de gros joueurs, notamment Castello Lukeba et Bradley Barcola. Ces restrictions ont été levées plus tard dans l’année, mais après la fermeture du mercato estival.

Waldemar Kita pas inquiet

La DNCG a annoncé que la masse salariale de Nantes serait encadrée ainsi que les transferts, ce qui oblige le club à faire preuve de prudence cet été. Mais pour Waldemar Kita, le président du club nantais, il n’y a pas vraiment de quoi s’affoler. Il a indiqué qu’il n’était pas particulièrement inquiet, mentionnant, dans une interview à Ouest-France, l’importance des droits TV, qui représentent 30 % du budget global du club, et espère que la situation se résoudra prochainement.