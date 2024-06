Mercato : Naples va gâcher les plans du PSG

Le PSG a décidé de passer à l’offensive pour l’une de ses plus grandes priorités du mercato, avec le départ de Mbappé. Mais Naples est bien décidé à tout gâcher.

Mercato PSG : Kvaratskhelia pour oublier Mbappé

Kylian Mbappé passe ces derniers jours en tant que joueur du Paris SG. L’attaquant français est en route pour le Real Madrid et le PSG lui cherche déjà un remplaçant. La grande priorité estivale du Paris Saint-Germain reste pour le moment Kvicha Kvaratskhelia. Selon Tuttomercatoweb, le PSG a mis sur la table une offre irrésistible de 100 millions d’euros, pour s’assurer la signature d’un joueur qui a été fondamental dans la performance de Naples la saison dernière.

Kvaratskhelia, connu pour sa vitesse, ses capacités techniques et sa capacité de déséquilibre, a disputé 44 matchs pour l’équipe napolitaine, marquant 9 buts et fournissant 11 passes décisives. Ces chiffres reflètent son impact sur le terrain et sa capacité à influencer le jeu offensif de son équipe. L’investissement de 100 millions d’euros souligne l’ambition du PSG de maintenir son statut compétitif et de lutter pour les titres tant au niveau national qu’international. Cependant, c’est encore loin d’être suffisant pour convaincre Naples.

De Laurentiis va bloquer le départ de Kvaratskhelia au PSG

A seulement 23 ans, Kvaratskhelia est promis à un avenir prometteur et de grands clubs s’intéressent à lui. Malgré une offre séduisante du PSG, Naples ne compte pas la prendre en considération. Aussi parce qu’Osimhen va déjà partir et donc l’ailier géorgien devient indispensable dans le projet de Conte.

Paris n’abandonnera pas facilement mais Naples veut résister et négocier par la même occasion le renouvellement de Kvara, avec l’hypothèse d’une prolongation du contrat qui expire actuellement en juin 2027 et d’une augmentation significative du salaire. Il y a une volonté de trouver une solution et c’est sans aucun doute un aspect positif.