Mercato PSG : Campos attendu à Naples pour Kvicha Kvaratskhelia

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a bel et bien choisi Kvicha Kvaratskhelia pour ce mercato estival. D’ailleurs, Luis Campos est attendu en Italie pour tenter de convaincre le SSC Naples.

Accord entre le PSG et Kvicha Kvaratskhelia

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe confirme que Kvicha Kvaratskhelia a réellement dit oui au Paris Saint-Germain pour un transfert cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’ailier de 23 ans veut quitter le Napoli pour rejoindre le PSG afin de passer un cap dans sa carrière.

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 13,30 millions d’euros, l’ancien attaquant du Dinamo Batumi est déjà emballé par l’idée de remplacer Kylian Mbappé au sein de l’équipe parisienne la saison prochaine. Mais il faudra parvenir à convaincre Aurélio De Laurentiis, ce qui est loin d’être une mince affaire.

N’ayant aucune intention de se séparer de l’international géorgien cet été, le président napolitain Aurélio De Laurentiis a fixé sa clause libératoire à 150 millions d’euros. De son côté, le Champion de France pense que Kvicha Kvaratskhelia ne vaut pas plus de 60 millions d’euros. Pour tenter de faire fléchir les dirigeants du SSC Naples, Luis Campos s’apprête à faire le déplacement en Italie.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Kvaratskhelia ?

Ce samedi, le compte Twitter PSG Inside Actus a fait le point sur le dossier Kvicha Kvaratskhelia. Le média spécialisé assure qu’à « ce jour, Kvicha Kvaratskhelia est bien le joueur choisi pour remplacer Kylian Mbappé. » Toujours selon la même source, cela fait maintenant deux ans que le Paris Saint-Germain suit le joueur.

Si le Napoli était intransigeant l’année dernière, Aurélio De Laurentiis se serait fait une raison et aurait fait une promesse au joueur l’été passé. « Naples en demanderait entre 70 et 80 millions », indique le portail dédié aux Rouge et Bleu. D’ailleurs, Luis Campos devrait se rendre à Naples dans les jours à venir.

« Ce voyage consistera à rencontrer plusieurs dirigeants de clubs italiens pour parler des possibles arrivés et des joueurs de Paris qui pourraient renforcer les effectifs italiens », révèle PSG Inside Actus, qui apporte une importante précision sur le dossier Kvaratskhelia.

« Une proposition a bien été faite à Naples aux alentours de 80 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia. Paris en fait sa priorité », assure le portail sportif, qui confirme que cette première offre du PSG aurait bel et bien été repoussée par le 10e de Serie. Mais le PSG veut absolument l’ancien coéquipier de Fabien Ruiz et serait prêt à inclure un joueur dans la transaction.