Mercato OM : Fonseca, une mauvaise nouvelle confirmée

Paulo Fonseca est la priorité de l’OM pour la succession de Jean-Louis Gasset. Mais Pablo Longoria est conscient de la difficulté à attirer le technicien portugais, sans compétition européenne.

Mercato OM : La piste Paulo Fonseca définitivement enterrée?

L’avenir de Paulo Fonseca semble désormais scellé loin de l’Olympique de Marseille, avec un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le technicien portugais au sein du prestigieux club italien de l’AC Milan. La nouvelle a de quoi frustrer à Marseille, surtout après que l’OM ait longtemps été en discussion avec le Portugais pour le poste d’entraîneur. Cependant, les négociations entre l’entraîneur de Lille et le club phocéen ont connu une rupture brutale.

L’OM, qui avait fait de Fonseca sa cible prioritaire pour succéder à Jean-Louis Gasset, doit désormais se tourner vers d’autres options, Sergio Conceiçao étant évoqué comme une alternative possible. Le Milan AC, quant à lui selon Fabrizio Romano, a rapidement avancé dans les pourparlers avec Paulo Fonseca, proposant un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire en cas de bons résultats.

Le salaire annuel serait de 2,5 millions d’euros, avec une revalorisation prévue si l’option de la troisième année est activée. Cette offre attrayante, ainsi que la perspective de disputer la Ligue des Champions, semblent avoir convaincu Fonseca de choisir le projet milanais.

Paulo Fonseca, la grosse désillusion pour Longoria

La décision de Fonseca de rejoindre Milan est un coup dur pour l’OM, qui avait misé sur le Portugais pour construire son projet sportif. L’OM, éliminé en demi-finale de la Ligue Europa, avait besoin d’un entraîneur capable de relever le défi et de mener l’équipe vers de nouveaux succès. La perte de l’ancien de la Roma signifie que le club doit maintenant redoubler d’efforts pour trouver un remplaçant de calibre.

Pour le Milan AC, l’arrivée du technicien de 51 ans représente une opportunité de renouveler son banc technique après le départ de Stefano Pioli. Fonseca, connu pour son style de jeu offensif et sa capacité à développer des jeunes talents, pourrait être l’homme idéal pour insuffler une nouvelle dynamique au sein de l’équipe.

L’OM doit se concentrer sur la piste Sergio Conceiçao

C’est peut-être l’une des dernières pistes crédibles qui s’offrent à Pablo Longoria après l’échec de l’option Paulo Fonseca. L’OM fait désormais de l’entraîneur du FC Porto sa nouvelle priorité et n’attend plus qu’un signe positif de la part du Portugais. L’ancien du FC Nantes est en froid avec le nouveau président des Dragons, André Villas Boas au point où L’Equipe évoque un départ sous tension pour Conceiçao.

Une rencontre est même prévue lundi entre l’entraîneur des vainqueurs de la Coupe du Portugal et la direction. De son côté, l’OM suit de près la situation et attend l’issue de cette rencontre pour passer à l’offensive, après la rencontre qu’il y avait déjà eu entre les dirigeants du club français et le Portugais.