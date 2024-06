Mercato : L’ASSE en Ligue 1, il lui fait un appel du pied

L’ASSE signe son grand retour en Ligue 1 après avoir écarté le FC Metz en barrages. Au milieu de la célébration, un des hommes forts de cette grande réalisation lâche une grande annonce.

L’ASSE retrouve la Ligue 1, deux ans après

Deux ans après avoir quitté l’élite du football français, l’AS Saint-Étienne a réalisé un exploit remarquable en assurant son retour en Ligue 1. Ce dimanche 2 juin 2024 restera gravé dans la mémoire des supporters stéphanois comme le jour où leur équipe a reconquis sa place parmi l’élite, après une saison en Ligue 2 pleine de défis. Le match décisif qui a scellé le destin de l’ASSE s’est joué contre le FC Metz, lors d’un barrage retour haletant.

Les Verts ont arraché leur billet pour la Ligue 1 grâce à un match nul incroyable à Metz, conclu en prolongation. Le but libérateur d’Ibrahima Wadji a permis à l’équipe de maintenir l’avantage acquis lors du match aller, où Saint-Étienne avait déjà pris une option sur la montée en battant Metz au stade Geoffroy-Guichard (2-1).

Ce retour en Ligue 1 est le fruit d’un travail acharné et d’une détermination sans faille de la part des joueurs et du staff technique. L’ASSE a su surmonter les obstacles et les moments difficiles pour retrouver sa place dans le football de haut niveau. La montée est aussi une victoire pour les fans, qui ont soutenu leur équipe avec passion et fidélité, même dans les moments les plus difficiles.

L’immense fierté des Verts après la montée

Passés par toutes les émotions avant de retrouver la Ligue 1, les hommes d’Olivier Dall’Oglio peuvent jubiler et célébrer leur retour dans la cour des grands. Un moment incroyable pour Aïmen Moueffek qui parle d’une immense fierté de réaliser cet exploit. « On est descendus il y a deux ans, on se devait de remettre le club à sa place. On est monté en Ligue 1, on remercie surtout les supporters », a réagi le jeune milieu de terrain au micro de beIN Sports.

La fierté du joueur de 23 ans est d’autant plus grande qu’il est arrivé au club à seulement onze ans. La progression constante de Moueffek l’a mené jusqu’au groupe professionnel, où il a fait ses débuts en septembre 2020. « J’ai tout vu, j’ai été ramasseur de balle, supporter, je suis maintenant joueur et je fais monter le club, c’est une immense fierté. Je suis super content », a-t-il ajouté.

Mercato ASSE : Aïmen Moueffek veut prolonger

Ces derniers jours, des rumeurs évoquent la volonté de l’ASSE de conserver des joueurs comme Irvin Cardona, qui est en fin de prêt sans option d’achat chez les Foréziens. Et s’il y a un autre chantier sur lequel le club doit travailler, c’est bien l’avenir d’Aïmen Moueffek. La montée de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 dimanche a été couronnée d’ailleurs par une annonce qui réjouit les supporters : Aïmen Moueffek, le milieu de terrain prometteur, a exprimé sa volonté de prolonger son contrat avec les Verts. « J’ai envie de prolonger, on verra maintenant que la saison est passée et que l’objectif est atteint. On va se poser et réfléchir à mon avenir. Ce sera plus tard », a réagi le Marocain sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin 2024.

Depuis ses débuts professionnels, il est devenu un élément central de l’équipe, reconnu pour sa puissance, sa capacité à casser les lignes et son efficacité à la récupération. La décision de Moueffek de prolonger son contrat est un signal fort pour l’ASSE, qui voit en lui non seulement un joueur clé pour le présent mais aussi un pilier pour l’avenir. Le club, qui a déjà montré sa volonté de construire autour de ses jeunes talents, devrait voir cette prolongation comme une affirmation de sa stratégie de développement.