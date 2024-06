Mercato : L’OM fixé ce jour pour son entraîneur ?

L’OM est à un tournant décisif dans sa quête au successeur de Gasset. La journée de ce lundi s’annonce importante alors que Longoria semble plus focalisé désormais sur Sergio Conceiçao.

Succession de Gasset : Jour de vérité pour l’OM et Sergio Conceiçao

L’Olympique de Marseille est sur le point de vivre un moment déterminant dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Sergio Conceiçao, l’actuel coach du FC Porto, est au centre de toutes les attentions et pourrait voir son avenir se décider ce lundi 3 juin 2024.

Celui qui a mené Porto à des succès notables et qui est sous contrat jusqu’en 2028, est la priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Cependant, la situation est complexe. André Villas-Boas envisage de confier les rênes de l’équipe à Vitor Bruno, l’adjoint de longue date de Conceiçao, une option qui ne rencontre pas l’adhésion de ce dernier.

Cette tension interne au FC Porto laisse présager un possible départ de Conceiçao, qui pourrait ne pas se faire de manière harmonieuse. L’OM, de son côté, est prêt à offrir un projet solide et une proposition financière importante pour convaincre Conceiçao de rejoindre la Canebière.

Rencontre décisive ce jour entre Villas-Boas et Conceiçao

Le club phocéen, après une saison décevante marquée par l’absence de qualification en Coupe d’Europe, a besoin d’un renouveau et voit en Sergio Conceiçao le profil idéal pour mener ce projet. En froid avec sa direction, Sergio Conceiçao devrait s’entretenir ce lundi avec le nouveau patron du FC Porto, André Villas-Boas.

Cette réunion est donc plus qu’une simple formalité. Elle pourrait définir le parcours futur de l’entraîneur portugais et influencer de manière significative la direction que prendra l’OM pour les saisons à venir. C’est une situation chargée d’enjeux pour Marseille, qui cherche à rebâtir une équipe compétitive et à retrouver sa gloire passée.

Les prochaines heures seront donc cruciales pour l’avenir de l’entraîneur portugais et pour celui de l’Olympique de Marseille. Toutefois, le suspense pourrait être prolongé, après que O Jogo ait révélé que Sergio Conceiçao pourrait ne pas honorer la rencontre de ce lundi.