Scandale au PSG : Al-Khelaifi refuse de payer les joueurs

Alors que la saison vient de s’achever, les joueurs du PSG réclament la prime collective pour ceux qui ont le plus joué lors de l’exercice dernier (2022-2023). Une somme qui s’élève à 300 000 euros pour chacun, mais que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi refuse de verser.

Les joueurs du PSG réclament des primes

Au PSG, il y a toujours des histoires et polémiques. Même quand la saison est terminée et que la saga Mbappé est close après l’annonce de son départ. À en croire les informations du quotidien L’Équipe des tensions pour un problème de primes collectives impayées sont en cours au PSG. Les joueurs parisiens réclament les primes collectives après un titre de champion de France, le Trophée des Champions et un huitième de finale de Ligue des champions.

Ce problème ne date pas d’aujourd’hui mais à l’année dernière puisque les primes en question seraient liées à la saison 2022/2023. On parle d’une somme individuelle de 300 000 € pour les joueurs ayant évolué au PSG lors de cette saison. Mais, cet argent, ils n’en ont jamais vu la couleur. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, se serait volontairement opposé à ce que ses joueurs reçoivent leur dû. La raison avancée ? Il n’aurait pas du tout été satisfait du rendement livré par l’équipe durant la campagne en question.

Nasser Al-Khelaïfi met son véto

De l’eau a coulé sous les ponts depuis, mais Nasser Al-Khelaïfi n’est toujours pas revenu sur sa décision. Et il n’a pas du tout l’intention de le faire. Le dirigeant qatari ne serait pas en faute au niveau juridique. En effet, il n’y aucune trace écrite de cet engagement. Ces primes collectives ont été négociées à l’oral en début de saison. Les dirigeants parisiens utilisent cet argument pour justifier le non-paiement de ces primes. Les joueurs, eux, fulminent et notamment le capitaine Marquinhos qui est plusieurs fois monté au créneau auprès des dirigeants du PSG.

Ce n’est pas la première fois que la direction du Paris Saint-Germain manque à ses engagements. Elle l’avait déjà fait à maintes reprises par le passé, notamment après le Final 8 de Ligue des Champions de 2020. En outre, au niveau individuel, des joueurs ont également constaté que des promesses n’ont pas été tenues. Par exemple, Kylian Mbappé attend toujours de récupérer son salaire d’avril ainsi qu’une prime de fidélité.