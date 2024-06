Après Mbappé, un autre départ historique se précise au PSG

Alors que Kylian Mbappé s’est officiellement engagé avec le Real Madrid pour cinq ans, le PSG pourrait perdre une autre icône sur ce mercato estival.

Le PSG veut se séparer d’un symbole du club

Alors que le page de Kylian Mbappé au PSG s’est définitivement tournée ce soir avec l’annonce du Real Madrid de la signature du capitaine des Bleus, c’est celle d’un enfant du club qui pourrait aussi se terminer. Presnel Kimpembe pourrait bien vivre ses dernières semaines à Paris.

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait prêt à écouter les offres pour un possible départ de son joueur lors du mercato estival. La direction des Rouge & Bleu ne considère plus le défenseur comme un joueur intransférable. « Le Paris Saint-Germain sera à l’écoute des offres, si une proposition jugée satisfaisante venait à être envoyée aux dirigeants du club de la capitale. »

Entre ses différentes blessures et la concurrence en défense centrale avec les présences de Marquinhos, Lucas Beraldo, Milan Skriniar et Lucas Hernandez, le statut de l’international français n’est plus le même qu’à une certaine époque. Presnel Kimpembe a vécu une saison calvaire. Touché au tendon d’Achille depuis février 2023, le Titi parisien espérait être de retour à la compétition l’automne dernier.

Et alors qu’il avait pris part à quelques séances collectives sous les ordres de Luis Enrique, le champion du Monde 2018 avait dû repasser par la case opération en décembre, ce qui mettait en terme à sa saison avec les Rouge & Bleu, sans disputer le moindre match.

Le PSG ouvert à toutes les possibilités pour Kimpembe

Malgré ces obstacles, le défenseur français a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec son club formateur. À 28 ans, il est évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt et pourrait attirer l’intérêt de plusieurs clubs européens. Le PSG, de son côté, reste à l’écoute des offres potentielles, prêt à négocier si une proposition satisfaisante se présente.

L’international français, fidèle au PSG, avait déclaré lors de sa prolongation : « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible ».

Le prochain mercato s’annonce décisif pour le futur de Presnel Kimpembe, un joueur formé au club et dont le parcours pourrait prendre un nouveau tournant.