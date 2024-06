LOSC Mercato : Leny Yoro a un nouveau cador à ses trousses

Défenseur du LOSC, Leny Yoro attire l’attention de plusieurs grands clubs européens. En plus de Liverpool, le Real Madrid ou encore le PSG, un nouveau club a fait une offre à Lille pour son jeune joueur.

Trois grands clubs foncent sur Leny Yoro

Alors que les plus gros clubs qui jouent l’Europe veulent Leny Yoro dans leur effectif la saison prochaine, les dirigeants du LOSC connaissent le potentiel de leur joueur et fixent la barre à 60 millions d’euros pour son transfert au mercato estival.

Un prix élevé, mais qui ne fait toutefois pas reculer les forces en présence, puisque le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Liverpool sont tous sur le coup pour avoir le jeune espoir français dans leurs rangs l’année prochaine.

En ayant chacun leurs propres arguments, les trois clubs sont prêts à convaincre Leny Yoro de quitter Le LOSC. À l’image du Real Madrid qui avait invité le joueur samedi dernier à Wembley lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund et qui s’est conclue sur une victoire des Merengues sur le score de 2 buts à 0.

Ce fait pourrait être un moyen de convaincre Yoro de rejoindre la maison blanche au lieu de venir au Paris Saint-Germain qui a pour ambition de développer des jeunes joueurs français et donc de se développer à l’avenir ou bien de partir en Angleterre pour jouer à Anfield. Un autre club anglais s’est positionné sur le joueur et veut jouer les troubles fêtes.

Manchester United veut marquer le coup pendant ce mercato

Selon le média espagnol Marca, Manchester United serait prêt à faire un chèque qui conviendrait à ce que veut Olivier Létang. Alors que le Président du LOSC voudrait vendre le joueur pour 60 millions d’euros, les Red Devils seraient prêts à mettre ce montant pour Yoro.

🚨 Manchester United vient de faire une offre d'environ 60 M€ pour Leny Yoro 🇫🇷 ! 💰



🗞️ @marca pic.twitter.com/kr5TaWZ0e1 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 5, 2024

Malgré cette offre, il n’empêche que le PSG et le Real Madrid sont en pôle position, de par le fait que les Parisiens et les Madrilènes ont fait des offres plus intéressantes pour le club et le joueur.

L’entrée dans la course de Manchester United pour recruter Yoro pourrait avoir un énorme impact sur la continuité des négociations entre les différentes équipes et le LOSC. Pour le moment, le joueur préfèrerait pour le moment aller à Madrid, mais reste à voir si Lille accepte une autre offre.