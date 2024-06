Mercato : Officiel, le LOSC nomme le successeur de Paulo Fonseca

Le LOSC a un nouvel entraineur. Son arrivée à Lille est officielle. Il prend la place de Paulo Fonseca, dont le départ du Nord est aussi officialisé.

Mercato : Bruno Genesio signe au LOSC pour 2 ans

Un peu plus de six mois après son départ du Stade Rennais, Bruno Genesio (57 ans) rebondit à Lille. Il est nommé entraineur du LOSC pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. Il succède à Paulo Fonseca (51 ans), dont le contrat de deux ans a pris fin à lissue de l’exercice 2023-2024. Le club nordiste se dit « heureux » d’engager le technicien français au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle de Lille, à la suite de son homologue portugais.

« L’arrivée de Bruno Genesio à Lille était devenu une évidence pour nous, dans l’hypothèse du départ de Paulo, à tel point que Bruno est le seul entraîneur que nous avons contacté et avec lequel nous avons échangé », a réagi Olivier Létang, président du LOSC.

Létang assure que Genesio va faire évoluer le LOSC

Après l’OL (décembre 2015-juin 2019), puis Beijing Guoan en Chine (juillet 2019-decembre 2020) et le Stade Rennais (mars 2021-novembre 2023), Bruno Genesio prend les rênes d’un 4e club dans sa carrière. Le LOSC compte sur son expérience du haut niveau pour conduire les Dogues en coupe d’Europe la saison prochaine. L’équipe lilloise est, en effet, qualifiée pour les barrages (3e tour préliminaire) de la Ligue des champions.

Parlant d’expérience, le nouveau coach du LOSC a dirigé 232 matchs en Ligue 1 et 61 en coupes d’Europe. « Bruno va nous permettre de poursuivre le travail entamé depuis deux saisons, que ce soit au niveau du jeu mis en place, de l’ambition et de notre volonté de toujours performer, du développement des jeunes talents, et plus globalement de l’évolution du LOSC », a expliqué Olivier Létang.