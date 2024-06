Mercato LOSC : Leny Yoro, son nouveau club annoncé en direct

L’avenir de Leny Yoro devrait être décidé sur ce mercato estival. Le défenseur central est dans le viseur de plusieurs grands clubs avec sa prochaine destination annoncée en direct.

Mercato LOSC : Du beau monde derrière Leny Yoro

Leny Yoro, âgé de seulement 18 ans, est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Avec une maturité et une technique bien au-delà de ses années, il a impressionné les observateurs et les recruteurs des plus grands clubs européens. Malgré sa jeunesse, Yoro a prouvé son talent en disputant 44 matches avec les Dogues lors de la saison 2023-24.

Cela montre qu’il est prêt à assumer le rôle de défenseur central titulaire dans un grand club européen où il y a beaucoup de pression pour jouer. Liverpool, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont tous friands du joueur. Leny Yoro aurait même choisi de faire le pas décisif vers le club espagnol alors que que la Casa Blanca lui aurait demandé de patienter.

Pendant ce temps, les Reds gardent un œil sur un dossier qu’ils suivent de près alors que le PGS continue de travailler sur le dossier. Mais au milieu de toutes ces rumeurs, le jeune défenseur central aurait finalement pris sa décision.

Direction le PSG pour Leny Yoro ?

Leny Yoro est devenu l’un des jeunes défenseurs les plus convoités sur le marché des transferts. Désireux d’attirer le joueur de 18 ans, Manchester United aurait adopté une approche agressive. Selon José Félix Diaz de Marca, les Red Devils ont soumis une offre d’environ 60 millions d’euros pour Yoro.

Si les informations sont exactes, la proposition pourrait lancer une course intense pour voir lequel de ces quatre clubs pourra convaincre l’international français d’être au centre de son projet. C’est dans ce contexte que Daniel Riolo a lâché une grosse annonce dans l’After Foot de RMC Sport.

Selon l’éditorialiste, « Le LOSC va perdre Leny Yoro qui, à priori, va rejoindre le PSG, parce que le joueur veut y aller ». Le montant du transfert n’a pas encore été révélé, mais on s’attend à ce que le PSG débourse une somme conséquente pour s’assurer les services de Yoro. Le club de la capitale, sous la direction de Nasser al-Khelaïfi, n’a jamais hésité à investir dans les jeunes prometteurs, et Yoro ne fait pas exception à la règle.