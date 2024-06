La montée de l’ASSE en Ligue 1 active déjà le mercato des Verts

Le mercato d’été s’annonce très mouvementé à l’ASSE. Il bouge d’ailleurs déjà, en raison de la montée du club en Ligue 1.

Mercato ASSE : Une première tendance se dégage

Le mercato de l’ASSE sera très scruté cet été, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l’équipe des Verts a fait son retour en Ligue 1. Elle doit donc être renforcée impérativement pour ne pas faire l’ascenseur. Deuxièmement, parce que le club stéphanois est passé entre les mains du milliardaire Larry Tanenbaum. Ce dernier a donc la surface financière nécessaire pour investir dans le recrutement. Et troisièmement, parce que plusieurs joueurs sont en fin de contrat à l’ASSE.

Ils sont au nombre de six. Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé, Maxence Rivera, Stéphane Diarra, Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku. Les trois derniers étaient prêtés, sans option d’achat. La tendance actuelle est vers la prolongation d’Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé et Irvin Cardona. Le milieu de terrain, le défenseur central et le décisif attaquant ont été des acteurs majeurs de la montée de l’ASSE en Ligue 1.

Prolongation automatique pour Chambost, Batubinsika, Larsonneur et Fomba

En attendant l’ouverture officielle du mercato d’été, le 10 juin, quatre joueurs de l’équipe promue ont vu leur situation évoluer. Ils bénéficient d’une année supplémentaire automatique, grâce à la montée. Ce sont : Dylan Chambost (milieu offensif), Dylan Batubinsika (défenseur central), Gautier Larsonneur (gardien de but) et Lamine Fomba (milieu défensif). Le contrat initial du premier expirait à la fin de ce mois de juin, mais grâce à la clause dans son contrat, il est automatiquement prolongé d’une saison, à la faveur du retour de l’ASSE dans l’élite.

Quant aux autres, ils avaient encore un an de bail, jusqu’à 30 juin 2025. Ils vont donc désormais jusqu’à fin juin 2026, en activant l’option d’une année supplémentaire. « Je suis sous contrat avec l’ASSE, encore pendant deux saisons, puisqu’on monte. Donc, je suis supposé rester », a confié Dylan Batubinsika, sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Idem pour Gautier Larsonneur, qui a déclaré sur RMC Sport : « Depuis dimanche soir, j’ai une année supplémentaire à Saint-Etienne. Je suis sous contrat jusqu’en 2026, avec la montée ». Notons que le contrat initial d’Olivier Dall’Oglio est également assorti d’une année supplémentaire, en cas de montée. Il va donc jusqu’à l’issue de la saison 2024-2025.