Mercato : Le RC Lens craque, Brice Samba proposé à l’OM

Suite à l’arrivée d’Hervé Koffi, Brice Samba n’est plus à l’abri d’un départ du RC Lens cet été. Le gardien de but tricolore a même été proposé à l’Olympique de Marseille.

Brice Samba se rapproche d’un départ du RC Lens

Avant même l’ouverture officielle du mercato, le RC Lens a pris une décision importante en matière de recrutement. Le club a officialisé l’arrivée d’un nouveau gardien de but, en la personne d’Hervé Koffi. Ce transfert a été conclu pour un montant d’environ 2 millions d’euros.

L’arrivée du portier burkinabé va certainement avoir des conséquences sur la hiérarchie des gardiens au RC Lens. En effet, ce nouveau venu aurait obtenu des assurances quant à son temps de jeu, laissant présager un probable départ de Brice Samba. Les ambitions de ce dernier ne correspondraient plus aux projets du club lensois, ce qui ouvre ainsi la porte à son départ dès cet été.

Le transfert de Brice Samba constituerait une opportunité pour le RC Lens de libérer de la place dans son effectif et de dégager des fonds nécessaires pour son mercato estival. Plusieurs clubs sont même déjà intéressés par le profil du portier tricolore. D’ailleurs, selon les informations de Marwan Belkacem, Brice Samba a récemment été proposé à l’OM.

Le candidat idéal pour succéder à Pau Lopez à l’OM ?

L’Olympique de Marseille est en effet à la recherche d’un nouveau gardien de but pour concurrencer voire remplacer Pau Lopez. Les représentants de Brice Samba auraient donc proposé leur joueur au club phocéen, ouvrant ainsi la voie à un potentiel transfert vers la cité phocéenne. Néanmoins, rien n’est encore acté, et la décision de l’Olympique de Marseille sur ce dossier reste confidentielle.

ℹ️Brice Samba a été proposé à l'Olympique de Marseille.



Sous contrat jusqu'en 2028, un départ en France ou à l'étranger n'est pas à exclure : Lens a recruté Hervé Koffi et doit vendre cet été.



Par ailleurs, une autre possibilité émerge avec un potentiel transfert de Brice Samba en Arabie saoudite. Le RC Lens, qui a déjà perdu Seko Fofana au profit d’Al Nassr l’année précédente, pourrait voir son gardien titulaire suivre le même chemin en s’engageant avec un club de la Saudi Pro League.

Ainsi, l’avenir de Brice Samba semble incertain à Lens, avec plusieurs pistes possibles pour son départ. Ces mouvements témoignent de l’agitation p sur le marché des transferts et des ajustements en cours chez les Sang et Or en vue de la nouvelle saison à venir.