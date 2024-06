Mercato OM : Rendez-vous décisif fixé pour Pau Lopez !

Peu convaincant les buts phocéens, Pau Lopez pourrai s’en aller durant ce mercato estival. La décision finale reviendra au prochain entraîneur de l’OM, qui devra trancher sur son avenir.

Pau Lopez sera-t-il sacrifié durant ce mercato ?

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, se trouve sous une pression considérable. Ses choix, notamment sur le marché des transferts, n’ont pas toujours été couronnés de succès. Les supporters du club s’attendent donc à des changements significatifs lors de ce mercato estival.

Actuellement, l’OM n’a pas encore trouvé son nouvel entraîneur, même si la direction insiste pour faire venir Sergio Conceição. Pendant ce temps, certaines idées émergent en interne, comme le départ de certains cadres afin de réduire la masse salariale du club. C’est dans ce sens que Pau Lopez figure sur la liste des potentiels départs.

Après trois années passées ans à Marseille, le gardien de but espagnol n’a pas réussi à faire l’unanimité. Ses erreurs répétées la saison dernière ont accentué les critiques et remis en question son statut de titulaire indiscutable dans les buts marseillais. Il n’est pas exclu que l’OM décide de changer de gardien cet été, avec un Brice Samba mentionné comme son possible successeur.

La décision sera prise en concertation avec le nouvel entraîneur de l’OM

La question demeure : Pau Lopez quittera-t-il l’Olympique de Marseille cet été ? Le dossier est actuellement en suspens. En effet, selon La Provence, la décision finale dépendra de l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Ce dernier devrait s’entretenir avec le portier espagnol pour évaluer son état psychologique et sa motivation. Ce rendez-vous sera déterminant pour son avenir.

Ainsi, le prochain entraîneur devra rapidement se prononcer sur ce dossier. En attendant, les dirigeants marseillais continuent de planifier leur mercato. Avec des décisions stratégiques à prendre, Pablo Longoria et son équipe ont un été chargé devant eux pour redresser la situation et renforcer l’équipe en vue de la prochaine saison