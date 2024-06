Mercato OM : Longoria a scellé un accord pour un départ

Pablo Longoria est plus que jamais ouvert au départ d’un joueur important de l’OM au cours de ce mercato. Un accord est même déjà scellé entre le joueur et la direction du club phocéen

Mercato : Jonathan Clauss prêt à quitter l’OM

Jonathan Clauss a connu une saison mouvementée à l’OM, avec des performances solides sur le terrain mais des incertitudes hors du terrain concernant son avenir au club. À un an de la fin de son contrat, il semble que l’OM et Clauss pourraient envisager un transfert cet été. Au micro de TF1, Clauss a été direct sur son avenir, indiquant qu’un départ est une possibilité réelle si cela bénéficie à toutes les parties concernées.

« La question va être discutée, je pense en totale sérénité et on va prendre la meilleure décision », a répondu le latéral marseillais. Ces déclarations ont clairement indiqué que Clauss est ouvert à un changement et qu’il est prêt à envisager de nouvelles opportunités. L’OM, de son côté, semble prêt à négocier un transfert pour éviter de perdre Clauss gratuitement l’année suivante.

Un accord révélé entre Longoria et Jonathan Clauss

L’avenir de Jonathan Clauss à l’Olympique de Marseille a été l’objet de nombreuses spéculations ces derniers temps. Le président de l’OM, Pablo Longoria, et le défenseur droit ont finalement trouvé un terrain d’entente qui pourrait voir Clauss quitter le club cet été. Après des performances solides cette saison, marquant 5 buts et délivrant 12 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, Longoria a conclu un accord avec Clauss pour un transfert lors du prochain mercato.

Cet accord semble être une solution gagnant-gagnant. Clauss aura l’opportunité de se mettre en valeur pendant l’Euro 2024, ce qui pourrait augmenter sa valeur sur le marché des transferts. De son côté, l’OM éviterait de perdre un joueur clé sur un transfert libre l’année suivante.