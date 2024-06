Mercato OL : Jake O’Brien a une touche en Bundesliga

Jake O’Brien pourrait quitter l’OL cet été après une saison exceptionnelle en Ligue 1. Le défenseur central irlandais a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont un géant de Bundesliga.

Mercato : Jake O’Brien, un patron de la défense de l’OL

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en provenance de Crystal Palace, Jake O’Brien s’est très vite imposé chez les Gones. Avec 4 buts et 2 passes décisives en 27 matchs, le joueur de 23 ans est devenu un pilier de la défense de l’OL. Sa taille imposante et sa présence physique ont été des atouts majeurs pour l’équipe, qui a connu une saison incroyable avec des retournements de situations et surtout une remontée spectaculaire. Les performances d’O’Brien ont fait écho jusqu’en Allemagne, et Dortmund considère sérieusement un mouvement pour le défenseur cet été.

Direction la Bundesliga pour Dortmund ?

Selon Irish Independent, un média irlandais, le Borussia Dortmund, finaliste de la Ligue des champions, envisage sérieusement de recruter Jake O’Brien cet été. Les spéculations autour de l’avenir de Mats Hummels ont conduit le club jaune et noir à être lié à plusieurs défenseurs centraux et O’Brien a été identifié comme un joueur de potentiel.

Alors que le défenseur né à Cork n’a bouclé qu’une seule saison en France après avoir quitté définitivement Crystal Palace, Lyon a repoussé son intérêt en janvier. Pour Lyon, la perte de Jake O’Brien serait significative, mais elle pourrait aussi représenter une opportunité financière importante.

Everton surveille les progrès du joueur de 23 ans et reste intéressé, tandis que la Serie A a également attiré l’attention, l’AC Milan étant considéré comme enthousiaste, entre autres. Mais Dortmund est apparu comme une option intéressante pour le talent en développement pour le néo international irlandais.