Mercato OM : Conceiçao officialisé la semaine prochaine ?

Attendu à l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc, Sergio Conceiçao pourrait être officiellement nommé dès la semaine prochaine.

« Le choix numéro 1 pour Conceiçao, ce n’est pas l’OM »

Après Christophe Dugarry, qui pense que l’OM, n’a pas les moyens pour s’offrir les services de Sergio Conceiçao, un autre ancien international français a lui aussi jeté un sérieux doute sur l’arrivée de l’entraîneur portugais sur la Canebière. En effet, dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du Paris SG, Jérome Rothen, a clairement expliqué que le club marseillais ne fait pas vraiment rêver Conceiçao.

Libre depuis son récent départ du FC Porto, le technicien de 49 ans aimerait bien rebondir sur le banc d’une équipe aux ambitions plus importantes que l’OM qui ne disputera aucune Coupe d’Europe la saison prochaine.

« Aujourd’hui, Marseille fait moins rêver qu’à une certaine époque surtout quand tu t’appelles Conceiçao et que tu es un entraîneur qui est passé par un grand club et qui a gagné des titres (…) Le choix numéro 1 pour Conceiçao, ce n’est pas l’Olympique de Marseille. Il aspire très certainement à entraîner une meilleure équipe avec des objectifs bien plus importants et des moyens décuplés (…)

Ce serait un sacré coup pour l’OM de faire Conceiçao. Après il faut être honnête, si un grand club arrive jamais il ne signe à Marseille », a déclaré Jérome Rothen sur les antennes de RMC Sport. Malgré tout, Pablo Longoria reste confiant et espère même boucler ce dossier très bientôt.

Pablo Longoria toujours confiant pour Sergio Conceiçao

Malgré les réticences des uns et des autres, les dirigeants marseillais restent confiants et espèrent boucler l’arrivée de Sergio Conceiçao dans les jours à venir. Le journaliste Florent Germain de RMC assure que l’ancien coach du FC Nantes n’a pas encore répondu à l’offre de l’Olympique de Marseille et a demandé un temps de réflexion après son départ du FC Porto.

Pour autant, les discussions se poursuivent avec la direction de l’OM. De son côté, l’Insider Mohamed Toubache-Ter a indiqué dans un Space diffusé sur Twitter que Pablo Longoria fait le forcing auprès de Sergio Conceiçao et espère finaliser sa nomination en tant que nouvel entraîneur de l’OM la semaine prochaine.