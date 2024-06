Mercato : L’ASSE fonce sur une piste algérienne

L’ASSE, nouvellement promue en Ligue 1, s’attaque déjà au mercato à la recherche de renforts. Déjà annoncé sur la piste d’Andy Delort, le club forézien s’intéresse désormais à un autre milieu de terrain des Fennecs.

Mercato : L’ASSE veut attirer Adem Zorgane

Après deux saisons passées en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est enfin de retour dans l’élite du football français. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont donnés les moyens pour atteindre l’objectif fixé depuis le début de la saison. Le club envisage désormais de renforcer son entrejeu, notamment en raison des départs probables d’Aimen Moueffek et de Dylan Chambost. Selon Peuple Vert, le club stéphanois aurait jeté son dévolu sur Adem Zorgane qui, avec son expérience internationale et ses qualités de meneur de jeu, serait un atout précieux pour l’équipe.

Le joueur de 24 ans est actuellement sous contrat avec le club belge de Charleroi jusqu’en 2027. Après trois saisons en Belgique, il exprime le désir de relever un nouveau défi et l’ASSE pourrait être sa prochaine destination. Avec une valeur marchande estimée à 5 millions d’euros, Zorgane est un joueur qui pourrait apporter de la qualité et de la profondeur au milieu de terrain stéphanois.

Léger avantage pour l’ASSE dans le dossier Zorgane

Le milieu de terrain algérien a déjà fait ses preuves en Jupiler League, avec 99 apparitions pour Charleroi, marquant 9 buts et délivrant 19 passes décisives. Son profil technique et sa vision du jeu correspondent au style que recherche Olivier Dall’Oglio pour son équipe. Adem Zorgane, qui n’a pas été retenu lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, sait qu’un passage dans un championnat plus prestigieux pourrait lui ouvrir à nouveau les portes de la sélection algérienne. L’ASSE pourrait donc lui offrir la plateforme idéale pour relancer sa carrière.

Cependant, la concurrence pour la signature du natif de Sétif s’annonce rude, car il est courtisé en France et à l’étranger. Toutefois, l’ASSE, avec ses nouveaux moyens financiers suite à la vente du club à Larry Tanenbaum, est en position de force pour négocier. Si les négociations aboutissent, Zorgane pourrait devenir un élément central du projet de l’ASSE pour la saison prochaine, apportant son dynamisme et sa créativité au cœur du jeu stéphanois.