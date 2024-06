Mercato : Le RC Strasbourg s’apprête à boucler un joli coup

Le RC Strasbourg Alsace est sur le point de conclure un accord pour la signature du jeune talent brésilien Pedro Lima, dans un transfert qui pourrait s’avérer être l’un des plus stratégiques de la saison.

Mercato : Le RC Strasbourg tient son nouveau défenseur

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs d’Amérique du Sud, Pedro Lima est au centre d’une opération qui reflète la collaboration stratégique entre Strasbourg et Chelsea. Cette alliance vise à former des talents sud-américains avant de les intégrer dans le club de Premier League. En ce sens, Fabrizio Romano annonce que le défenseur latéral de 17 ans, actuellement avec Sport Recife, est très proche de rejoindre le club alsacien.

Le Brésilien devrait suivre les traces de ses compatriotes Ângelo Gabriel et Andrey Santos, qui ont également rejoint le RC Strasbourg avec l’ambition de jouer à Chelsea. Le transfert de Lima à Strasbourg semble imminent, malgré l’intérêt marqué du Real Madrid.

Les derniers détails de l’accord avec Sport Recife sont en cours de finalisation, et les conditions personnelles entre Lima et Strasbourg ont déjà été convenues, indiquant que le joueur est prêt à entamer ce nouveau chapitre de sa carrière.

Pedro Lima, un transit par le RC Strasbourg vers Chelsea

Le RC Strasbourg voit en Pedro Lima un ajout significatif à son effectif. Avec une valeur marchande estimée à 8 millions d’euros, le jeune brésilien apporterait une nouvelle dimension à la défense de Strasbourg, tout en offrant une perspective de développement à long terme.

Ce mouvement est conçu pour permettre à Lima d’acquérir une expérience précieuse en équipe première au cours de la saison à venir, en vue d’un futur transfert à Chelsea. La recherche de talents sud-américains par Chelsea se poursuit à un rythme soutenu, et Lima pourrait devenir le dernier joueur prometteur à rejoindre les rangs de l’équipe de Patrick Vieira.

L’arrivée de Lima serait également bénéfique pour Chelsea, qui continue de renforcer son engagement envers les jeunes talents internationaux. En permettant à Lima de jouer des matchs compétitifs avec Strasbourg, Chelsea assure le développement du joueur tout en restant en conformité avec les règles du fair-play financier.