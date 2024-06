Mercato OL : Le remplaçant de Lacazette déniché en Ligue 1 ?

L’OL anticipe déjà sur un éventuel départ d’Alexandre Lacazette au cours de ce mercato. La direction des Gones a identifié un profil intéressant en Ligue 1 comme un probable successeur de l’international français.

Mercato OL : Thijs Dallinga pour remplacer Lacazette ?

La saison prochaine s’annonce comme celle d’un retour au devant de la scène mais aussi celle de confirmation pour l’Olympique Lyonnais qualifié notamment en Ligue Europa. Des renforts sont attendus cet été pour dynamiser le groupe de Pierre Sage afin de mieux faire face à la campagne 2023-2024.

Pendant que le mercato se prépare, Alexandre Lacazette pourrait être l’un des départs retentissants du club cet été. Le Lyonnais a des touches dans le Golfe avec des contrats lucratifs. Face à la persistance des rumeurs, l’OL a décidé de scruter d’autres pistes.

Thijs Dallinga, qui a impressionné en Ligue 1 cette saison le Téfécé, est vu comme une option viable pour l’OL, qui cherche à anticiper un éventuel départ d’Alexandre Lacazette. Le Néerlandais de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait apporter un nouveau souffle à l’attaque lyonnaise, qui a montré des signes d’essoufflement cette saison.

Un plan B en attendant Mikautadze ?

Thijs Dallinga, réputé pour sa capacité à trouver des espaces entre les défenseurs et son sens du but, pourrait bien s’adapter au style de jeu prôné par Pierre Sage à l’OL. Son profil de numéro neuf classique, combiné à une technique affûtée, correspond aux exigences du club rhodanien. Un profil similaire à celui d’Alexandre Lacazette. Mais son choix semble être un plan B pour le club rhodanien. La situation de Georges Mikautadze, quant à elle, est complexe.

Malgré une saison réussie avec 13 buts en Ligue 1, l’attaquant géorgien est également convoité par d’autres clubs, et le FC Metz a levé l’option d’achat pour le conserver. Lyon, conscient de la concurrence et des négociations potentiellement difficiles, voit en Dallinga une alternative intéressante. John Textor doit donc peser ses options.

Avec Dallinga, le club s’offrirait un jeune attaquant prometteur, capable de s’inscrire dans la durée et de porter le projet sportif lyonnais. Cependant, la somme demandée par Toulouse, 20 millions d’euros, est non négligeable et pourrait influencer la stratégie de recrutement de l’OL pour le reste du mercato.