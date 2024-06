Mercato PSG : L’AS Monaco tient le successeur d’Akliouche

Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Maghnes Akliouche veut rejoindre le PSG dès cet été. Et l’AS Monaco lui cherche déjà un remplaçant.

Akliouche veut rejoindre le PSG cet été

De par la volonté de Luis Campos et Luis Enrique de renforcer l’effectif parisien sur pratiquement toutes les lignes, recruter Maghnes Akliouche est une ambition claire. L’idée est claire, se renforcer au milieu de terrain pour pouvoir remplacer Fabian Ruiz qui sort d’une saison plutôt moyenne selon les observateurs.

Pour ce qui est du côté du milieu offensif français, sa volonté est claire, rejoindre le PSG le plus rapidement possible. Sous contrat jusqu’en 2026, les dirigeants monégasques pourraient vendre le joueur seulement si le club de la capitale est prêt à mettre une somme assez élevée et qui conviendrait à Monaco.

Face à cette possibilité qu’est le départ d’Akliouche, Thiago Scuro aurait déjà un joueur provenant de la Ligue 1 dans le viseur. L’objectif est clair, se renforcer en achetant des jeunes joueurs prometteurs, comme c’est le cas avec le possible remplaçant de Maghnes Akliouche.

Khalil Fayad dans le viseur de l’AS Monaco

Alors que le départ d’Akliouche pourrait faire énormément de mal à l’effectif de l’AS Monaco, les dirigeants du club de la Principauté pourraient bel et bien faire une offre au milieu offensif du Montpellier Hérault SC, Khalil Fayad.

🔴 L’AS Monaco 𝗦'𝗜𝗡𝗧𝗘́𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘 à Khalil Fayad de Montpellier pour 𝗥𝗘𝗡𝗙𝗢𝗥𝗖𝗘𝗥 son effectif de la saison prochaine ! 👀🇲🇨



Avec l’incertitude des droits TV de la Ligue 1, Montpellier pourrait être tenté de vendre. 💰



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/3TNq4MRKya — Vibes Foot (@VibesFoot) June 10, 2024

Alors qu’il n’a pas fait une saison exceptionnelle avec les Montpelliérains, Fayad a tout de même démontré qu’il avait du potentiel. En ayant joué avec les Espoirs de l’Équipe de France, la jeune pépite intéresse de nombreux clubs européens.

L’AS Monaco n’est pas la seule équipe jouant la Ligue des Champions qui veut Khalil Fayad, puisque le VFB Stuttgart est aussi sur la pépite de Montpellier. Actuellement qualifiées pour jouer directement la Ligue des Champions la saison prochaine, les deux équipes vont se confronter pour attirer Fayad. Le Paris SG reste donc à l’affût pour Maghnes Akliouche.