Mercato : L’OM fait une offre à un redoutable attaquant !

En ce début de mercato estival, la direction de l’OM a franchi une étape décisive en formulant une offre concrète pour Ayoub El Kaabi. Les détails de cette proposition sont connus.

L’OM passe à l’action pour Ayoub El Kaabi

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique de Marseille est en négociations avancées avec Sergio Conceiçao pour succéder à Gasset au poste d’entraîneur. Séduit par le projet marseillais, le technicien portugais de 49 ans est proche de s’engager avec l’OM. En attendant, les recruteurs phocéens travaillent activement à renforcer le secteur offensif de l’équipe.

C’est dans ce sens que le nom d’Ayoub El Kaabi émerge avec insistance à Marseille. Auteur de 33 buts en 50 rencontres disputées avec l’Olympiakos la saison dernière, l’attaquant marocain a attiré l’attention du conseiller sportif de l’OM. Mehdi Benatia a rapidement pris contact pour tenter de le recruter. Les discussions entre les différentes parties sont en cours

Les dirigeants de l’OM ont même accéléré les négociations en formulant une offre concrète à Ayoub El Kaabi. Il est question d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2027, assorti d’une offre salariale attrayante. Selon le compte MarocFoot, cette proposition vise à convaincre le joueur de 30 ans de rejoindre la cité phocéenne cet été.

🚨 EXCLU MAROCFOOT



🧰AL KAABI / OM ÇA CHAUFFE 🪵🔥



🟡AYOUB AL KAABI A ÉTÉ APPROCHÉ PAR L’OM POUR UN CONTRAT D’UNE DURÉE DE 3 ANS .. #Maroc #OM pic.twitter.com/DP7HchBNBR — MAROCFOOT 🇲🇦 (@MarocFoot22) June 7, 2024

Attention à la concurrence

Avec un contrat expirant le 30 juin prochain avec l’Olympiakos, Ayoub El Kaabi est libre de s’engager où il le souhaite, ce qui permet à l’Olympique de Marseille de le recruter sans frais de transfert. Cependant, le club phocéen devra se méfier de la concurrence sur cette piste offensive.

L’Olympiakos, conscient de la valeur de son attaquant, n’a pas encore renoncé et espère prolonger son bail dans les semaines à venir. La bataille promet donc d’être intense pour arracher la signature du meilleur buteur de la Ligue Europa Conference.

Ainsi, l’arrivée potentielle de Sergio Conceição et celle d’Ayoub El Kaabi pourraient marquer un tournant pour l’OM. Le Portugais apporterait son expérience et sa vision tactique, tandis que l’international marocain renforcerait considérablement l’attaque marseillaise. Les discussions restent en cours, et les prochains jours seront déterminants pour finaliser ces deux dossiers.