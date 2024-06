RC Strasbourg : Patrick Vieira lâche une bombe sur son avenir

Patrick Vieira a rejoint le RC Strasbourg Alsace l’été dernier pour diriger le nouveau projet BlueCo à la Meinau. Après avoir mené les Alsaciens à l’abri dès sa première saison, il a révélé son envie de revenir en Premier League.

RC Strasbourg : Une première réussie pour Patrick Vieira

En tant que joueur, Patrick Vieira a passé la majeure partie de sa carrière en Angleterre. D’abord à Arsenal, où il a joué pendant neuf ans entre 1996 et 2005, puis à Manchester City, avec qui il a passé un bref passage entre 2010 et 2011. Il a également dirigé dans l’élite, après avoir pris la direction de Crystal Palace en 2021, après un passage comme entraîneur de l’OGC Nice.

Après avoir quitté Selhurst Park en 2023, il est ensuite revenu en France, rejoignant le RC Strasbourg après que BlueCo, également propriétaire de Chelsea, ait pris la tête du club l’été dernier. Alors qu’on craignait parfois la relégation, le RCSA a finalement conservé son statut de Ligue 1, terminant 13e avec 10 points au-dessus de la place des barrages de relégation.

Patrick Vieira rêve d’un retour en Premier League

Après une saison assez mouvementée à la tête des Alsaciens, l’ancien international français peut se targuer d’avoir réussi le pari pour sa toute première expérience. L’homme de 47 ans est nostalgique de son passage en Premier League et se verrait bien y retourner. «J’adorerais retourner en Premier League. C’est la meilleure ligue », a déclaré Patrick Vieira au podcast Stick to Football.

Il ne rêve pas que d’un retour en Premier League mais surtout de diriger un club en Ligue des Champions. « C’est là que vous avez les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs et c’est la ligue la plus divertissante. J’adorerais retourner en Premier League un jour. L’objectif serait de diriger l’une des équipes pour lesquelles j’ai joué, de jouer au football en Ligue des champions et d’essayer de remporter un titre, c’est mon objectif et ma motivation », a-t-il ajouté.